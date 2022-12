Centrale banken domineren handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) Nu de bedrijfsagenda in aanloop naar het einde van het jaar alsmaar leger wordt, kan er komende handelsweek op macro-economisch vlak nog wel vuurwerk worden verwacht.

Het zwaartepunt van de week ligt bij de rentebesluiten van eerst de Federal Reserve op woensdagavond en vervolgens de Europese Centrale Bank en Bank of England op donderdagmiddag. Dinsdag kunnen beleggers onder andere aan de slag met de Duitse ZEW-index, het Amerikaans ondernemersvertrouwen en Amerikaanse inflatiecijfers.

Hoewel sterke Amerikaanse macrocijfers in het algemeen en een sterk Amerikaans banenrapport in het bijzonder voor twijfels zorgen of de Fed inderdaad besluit om in een lager tempo de rente te gaan verhogen, leek Fed-voorzitter Jerome Powell eind november tijdens een toespraak bij The Brookings Institution duidelijk te hinten op een verhoging van 50 basispunten in december, na vier verhogingen op rij van 75 basispunten.

Volgens de CME FedWatch schat de markt de kans op een renteverhoging met 50 basispunten momenteel in op circa 75 procent, terwijl de kans op een verhoging van de federal funds rate met 75 basispunten wordt geraamd op 25 procent.

"Beleggers raken er langzaam van overtuigd dat de Fed inderdaad de beleidsrente niet veel verder meer zal verhogen. Lagere grondstoffen- en brandstoffenprijzen geven de richting van de inflatie duidelijk aan: omlaag", zei ING.

Naast het rentebesluit publiceert de Fed tevens de dot plot, ofwel de renteverwachtingen van de individuele bankiers, en de ramingen voor de inflatie en de groei. Ook de toelichting op het rentebesluit van Fed-voorzitter Powell zal tot in de kleinste details worden geanalyseerd.

Een dag later volgen de Europese Centrale Bank en de Bank of England met hun rentebesluiten. Marktanalist Andrew Goodwin van Oxford Economics rekent erop dat de Britse centrale bank de Fed zal volgen en naar verwachting het tempo van renteverhogingen zal verlagen met een renteverhoging van 50 basispunten. "Toch blijft de inflatie hoog en is de arbeidsmarkt krap, dus verdere renteverhogingen zijn waarschijnlijk, zelfs als de BoE denkt dat de Britse economie al in een recessie zit", aldus Goodwin.

Wat het rentebesluit van de ECB betreft is er volgens marktanalist Thomas Mayer van Flossbach von Storch Research Institute geen enkele reden om te verwachten dat men de renteverhogingen zal vertragen, aangezien de centrale bank erg achter loopt op de inflatiecurve. Daarom verwacht Mayer een renteverhoging van 75 basispunten. "Aangezien ik de kerninflatie in de nabije toekomst niet zie dalen, schat ik dat de beleidsrente minstens 5 procent zou moeten bereiken", zei Mayer. Analist Georgette Boele van ABN AMRO denkt dat de ECB net als de Fed en de BoE kiest voor een renteverhoging van 50 basispunten, en dat verwacht analist Stefan Koopman van Rabobank ook.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB blijkt dat een aantal ECB-ers bij het vorige rentebesluit al opteerden voor een verhoging van 50 in plaats van 75 basispunten.

Tegelijk met de ECB en de BoE komen ook de centrale banken van Noorwegen en Zwitserland donderdag met een rentebesluit.

Donderdag staan er verder nog Chinese detailhandelscijfers en industriële productiedata geagendeerd.

Tot slot krijgt de markt op vrijdag inflatiecijfers voor de eurozone en een reeks samengestelde inkoopmanagersindices te verwerken.

De bedrijfsagenda is vrijwel leeg. Op maandag komt Oracle nabeurs met kwartaalcijfers en donderdag publiceert Adobe cijfers.

De agenda in Nederland is leeg, op een buitengewone aandeelhoudersvergadering van B&S op donderdag na. Het is onrustig bij B&S sinds grootaandeelhouder Willem Blijdorp B&S van de beurs probeerde te halen, maar in die poging botste met de raad van commissarissen. Blijdorp eist volgende week het vertrek van Jan Arie van Barneveld, de voorzitter van de raad van commissarissen van B&S.

Op de Belgische agenda staan dinsdag de halfjaarcijfers van Colruyt. De discounter gaf dit jaar al een paar winstwaarschuwingen af.