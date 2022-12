Prosus leidt vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index noteerde maandag kort na de beursgong fractioneel lager op 730,50 punten, terwijl de Midkap een kwart procent prijs gaf. Onder de overwegend roodgekleurde hoofdaandelen ging Prosus aan kop met meer dan vier procent koerswinst na een koerssprong van Tencent in Hongkong vanochtend. Prosus is grootaandeelhouder van Tencent. Ahold was de grootste daler, maar beperkte het verlies tot een procent. In de AMX won Aperam anderhalf procent. Air France-KLM verloor juist anderhalf procent. In de AScX won ForFarmers zes procent. Het veevoederbedrijf houdt op 17 januari 2023 een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Die wordt gehouden in verband met de voorgenomen benoeming van Theo Spierings tot CEO van ForFarmers. B&S Group won daarnaast 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

