Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag lager gesloten, vanwege een heropleving van de coronazorgen en de daaruit voortvloeiende zorgen over de vraag naar olie. Op weekbasis verloor de prijs voor een vat ruwe olie 10 procent, de sterkste daling op weekbasis in zeven maanden. De Amerikaanse prijs voor ruwe olie eindigde donderdag op zijn laagste niveau sinds eind september, toen Beijing's zero-covid-beleid de zorgen deed opleven dat 's werelds op één na grootste economie minder olie en gas zal kopen. Er was vrijdag weinig nieuws om die visie te wijzigen. Beijing waarschuwde steden deze week om "onverantwoordelijke versoepeling" van de coronavirusmaatregelen te vermijden. The Wall Street Journal rapporteerde een zevenvoudige toename van het aantal coronavirusinfecties in de afgelopen twee weken in China. Aan de aanbodzijde vragen handelaren zich af hoeveel ruwe olie van de markt zal verdwijnen zodra het Russische olie-embargo op 5 december in werking treedt en of er een effectief prijsplafond zal zijn waardoor Russische olie de markt wel kan bereiken, maar tegen een lagere prijs. "De markt zal de komende weken ongetwijfeld de aandacht richten op het aanbod van OPEC+, want het valt nog te bezien hoeveel de dagelijkse productie daadwerkelijk zal afnemen na de officiële aankondiging van een reductie van 2 miljoen vaten", zei Barbara Lambrecht van Commerzbank. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,9 procent lager op 80,08 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

