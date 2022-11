AEX hoger het weekend in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger geëindigd. Bij een slot van 712,55 punten steeg de AEX 0,6 procent. Op weekbasis won de hoofdindex bijna anderhalf procent. Toch denken strategen van Bank of America dat de bear market rally op de aandelenmarkten mogelijk spoedig voorbij is. Ondertussen proberen de grote centrale banken de markten ervan te overtuigen dat het nog niet gedaan is met het verhogen van de rente. Donderdag zei Fed-havik James Bullard dat de rente wat hem betreft verder moet stijgen naar zeker 5 en misschien zelfs wel 7 procent. "Een reality check wat betreft het monetaire beleid van de Fed", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Na gunstige inflatiecijfers uit de VS die recent verschenen, rekende de markt juist op een pas op de plaats. De markten blijven zeer gevoelig voor de uitspraken van Fed-bestuurders, aldus ING. Nu de Fed op korte termijn waarschijnlijk geen draai zal maken in zijn agressieve renteverhogingen, heeft de dollar de kans om in de komende weken aan kracht te winnen, aldus ING. De euro/dollar noteerde vrijdag rond het slot op 1,0360. In een toespraak waarschuwde voorzitter Christine Lagarde vrijdag dat ook de Europese Centrale Bank de rente zal blijven verhogen. "De inflatie in de eurozone is veel te hoog", aldus Lagarde. "En de inflatie zal waarschijnlijk hoog blijven, voor een langere periode." Collega Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zei vrijdag wel dat de rente in december vermoedelijk dicht bij een neutraal niveau komt. "Op dat moment stimuleren we de economische groei niet meer, maar remmen we die ook nog niet af", aldus Knot, die verder aangaf dat naarmate het monetaire beleid verder verkrapt, het tempo van de renteverhogingen omlaag gaat. Olie werd vrijdag goedkoper. Beleggers blijven bezorgd over de impact van een eventuele recessie op de vraag naar olie. Stijgers en dalers In de AEX ging betaalspecialist Adyen aan kop, met een winst van bijna 3 procent, waarmee het Randstad voor bleef. Dat aandeel steeg zo'n 2,5 procent. Just Eat Takeaway daalde licht nadat aandeelhouders akkoord gaven voor de verkoop van het belang in iFood aan Prosus. Prosus verloor ruim 2 procent en was daarmee hekkensluiter in de AEX. ING, dat op de favorietenlijst van Morgan Stanley is gezet, steeg meer dan een procent. Unibail-Rodamco-Westfield verloor dik een procent, na een verkoopadvies van Goldman Sachs. In de AMX won Vopak ruim 4,5 procent en stegen Aalberts en Corbion zo'n 1,5 tot bijna 2 procent. AMG daalde een procent, net als Fugro. In de AScX steeg Vivoryon zo'n 4,5 procent, waarmee het de stevige winst van eerder op de dag wel merendeels op moest geven. ForFarmers won ruim anderhalf procent. Azerion verloor ruim 2 procent na de bekendmaking van de overname van het Londense Hybrid Theory. De verkopers krijgen krap 1,4 miljoen aandelen Azerion geleverd. CM.com leverde bijna 3 procent in. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag rond het slot in Amsterdam verdeeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.