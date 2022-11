Cryptobeurs FTX vraagt faillissement aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De in nood verkerende cryptobeurs FTX heeft faillissement aangevraagd via een zogeheten 'Chapter 11' in de Verenigde Staten en CEO Sam Bankman-Fried stapt op. Dit werd vrijdagmiddag bekend. FTX deed de faillissementsaanvraag bij de rechtbank in Delaware. Chapter 11 houdt in dat een bedrijf kan reorganiseren om zo een doorstart te maken. In een verklaring op Twitter meldde FTX dat John J. Ray III is benoemd als opvolger van Bankman-Fried. Het bedrijf heeft de faillissementsaanvraag gedaan "om een ordelijk proces te starten om activa te beoordelen en te gelde te maken ten behoeve van alle wereldwijde stakeholders", aldus FTX. Eerder deze week werd bekend dat FTX zo'n 8 miljard dollar aan liquiditeit nodig heeft, nadat de overname door Binance niet doorging. Binance zag af van de deal na boekenonderzoek maar ook door nieuwsberichten dat er verkeerd is omgegaan met fondsen van klanten en vermeende onderzoeken naar FTX door Amerikaanse instanties. Bron: ABM Financial News

