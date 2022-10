AEX omarmt kwartaalcijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week flink gestegen, ondanks de aanhoudende rentevrees in de markt. Op een slotstand van 652,46 punten op vrijdag steeg de AEX zo'n 3,5 op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 630,58 punten, toen een verlies van zo'n 2,5 procent.

"De volatiliteit is enorm en deze markt is dan ook echt ideaal voor actieve handelaren", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Het was vrijdag ook optie-expiratie, wat voor extra volatiliteit zorgde.

Analisten zijn wel sceptisch over de marktopleving van de afgelopen dagen, gezien de vele onzekerheden die nog altijd boven de markten hangen, met name de hoge inflatie. De obligatierentes stegen richting het eind van de week. De Amerikaanse tienjaarsrente piekte vrijdag op 4,31 procent.

"Voor een echte ommekeer, of het nu gaat om de rentemarkt, de dollar of de aandelenmarkten, moeten beleggers ervan overtuigd zijn dat de centrale banken hun strijd tegen de inflatie definitief hebben gewonnen. Daar zijn de laatste tijd geen tekenen van", zegt Peter Wuyts van KBC.

Wuyts merkt op dat "de wereldwijde inflatiecijfers negatief blijven verrassen."

Toch ziet vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International de eerste lichtpuntjes.

De inflatie is aan het 'aftoppen', door lagere energieprijzen en transportkosten. "Dat betekent niet dat de rente ook getopt heeft", meent Van Eerden. In Europa is te laat gereageerd, waardoor de Europese Centrale Bank nog wel wat moet verhogen. En dat maakt obligaties aantrekkelijker en aandelen minder.

Is dit de bodem? Dat is lastig te zeggen volgens Van Eerden, want er zijn nog veel onzekerheden. Belangrijk is of we voor een lichte of een zware recessie staan. Is dat eerste het geval, dan lijkt een bodem nabij.

Cijferseizoen goed op gang

Ondertussen is het kwartaalcijferseizoen op gang gekomen en vallen de resultaten over het algemeen mee. Deze week openden in binnen- en buitenland onder meer ASML, Besi, Goldman Sachs, Bank of America, Netflix, Snap en Tesla de boeken.

"Met de naar beneden bijgestelde, relatief lage winstgroeiverwachtingen van analisten is het voor veel bedrijven gemakkelijk om deze te overtreffen", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

De bedrijfsresultaten uit Amerika blijven nog goed overeind in de inflatiestorm, maar veel zal afhangen van Apple, Alphabet en Amazon, die volgende week met resultaten naar buiten komen, volgens Russ Mould van AJ Bell.

Nu de eerste volle week met kwartaalcijfers is geweest, blijkt uit data van Refinitiv dat de 88 bedrijven in de S&P 500 die de boeken hebben geopend, gemiddeld een winstdaling van 2,6 procent rapporteerden. Driekwart van die bedrijven presteerde wel beter dan verwacht, aldus Refinitiv.

Politieke onrust VK na vertrek Truss

Veel aandacht ging deze week uit naar de politieke onrust in het Verenigd Koninkrijk. Liz Truss, die slechts 44 dagen premier was en daarmee de kortstzittende ooit in het VK, stapte donderdag op. Truss lag onder vuur sinds de presentatie van een 'mini-begroting' met omstreden belastingplannen. Die kostten haar minister van financiën Kwasi Kwarteng vorige week al de kop. Truss zei donderdag dat ze aanblijft tot er een opvolger is. Dat zou volgens Britse media mogelijk Boris Johnson kunnen zijn.

De Britse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,10 procent en het pond sterling daalde tot 1,1170 ten opzichte van de dollar.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 0,9803 en daarmee op weekbasis licht hoger.

WTI-olie werd op weekbasis ruim een procent goedkoper en kostte vrijdag rond de 84,50 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was deze week Just Eat Takeaway, met een plus van liefst 20 procent. De maaltijdbezorger kwam met een trading update. In het derde kwartaal werd een positieve aangepaste EBITDA gerapporteerd, waardoor Just Eat eerder winstgevend was dan verwacht.

ASML steeg ruim 15,5 procent op weekbasis na het openen van de boeken, terwijl Besi meer dan 16 procent won.

ASML kwam met sterke cijfers die de verwachtingen wisten te overtreffen. Analisten reageerden positief. Besi waarschuwde voor zwakke marktomstandigheden, maar analisten stelden dat het bedrijf prima overeind blijft.

AkzoNobel had al gewaarschuwd voor een zwak derde kwartaal, maar bleek deze week ook niet optimistisch over het vierde kwartaal. Ook werd de winstdoelstelling voor 2023 losgelaten. Het aandeel hield de schade vrij beperkt, met een licht verlies op weekbasis.

Relx steeg 1,5 procent na het openen van de boeken. Prosus daalde op weekbasis 4 procent. Heineken leverde bijna 6 procent in en was daarmee hekkensluiter.

In de AMX kon Air France-KLM meeliften op sterke kwartaalcijfers van Amerikaanse sectorgenoten. Het aandeel steeg bijna 6 procent op weekbasis.

AMG was koploper met een plus van bijna 16 procent bij een slotkoers van 27,22 euro op vrijdag. ING verhoogde afgelopen week het koersdoel naar 50,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.

PostNL leverde ruim 7,5 procent in en was daarmee de grootste daler in de Midkap. Vrijdag kwam de pakketbezorger met een winstwaarschuwing, niet de eerste van dit jaar, die volgens analisten dan ook weinig verrassend was. Eerder deze week werd al bekend dat concurrent DHL terugkomt op de Nederlandse postmarkt.

In de AScX won Fastned dik 10 procent op weekbasis bij een slotkoers van 33,30 euro op vrijdag nadat Schroders Capital 75 miljoen euro in het bedrijf investeerde. Er werden iets meer dan 2 miljoen nieuwe certificaten van aandelen uitgegeven tegen 36,90 euro per stuk. ING sprak van een nieuwe mijlpaal voor het snellaadbedrijf.

Bouwer BAM verloor deze week bijna 13 procent en belandde daarmee onderaan in de Smallcap index. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar onregelmatigheden bij diverse, al afgeronde, projecten van BAM International.

De aankondiging door B&S Group dat Kitty Koelemeijer opstapt als lid van de raad van commissarissen als voorzitter Jan Arie van Barneveld wordt ontslagen, is slecht nieuws voor B&S Group volgens ING. Het aandeel B&S steeg toch 3,5 procent op weekbasis. Op 3 oktober meldde B&S Group al dat grootaandeelhouder Sarabel Invest, van oprichter Willem Blijdorp, het vertrek eist van Van Barneveld. De raad van commissarissen heeft namelijk een overnamebod van Sarabel op B&S Group afgewezen.

CM.com daalde in de AScX deze week zo'n 3 procent na cijfers. CM.com verwacht dit jaar met de omzet aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 300 tot 315 miljoen euro uit te komen, met een neerwaarts risico van 10 miljoen euro vanwege de onzekere marktomstandigheden.

Sligro meldde een aantrekkende omzet in het afgelopen kwartaal en analisten spraken van een geleidelijk herstel. KBC Securities haalde het aandeel wel van zijn kooplijst. Op weekbasis verloor Sligro ruim 6 procent.

TomTom ging aan kop met een plus van bijna 12 procent, wat herstel betekende na de dip in reactie op de kwartaalcijfers een week eerder.

Nedap verloor een half procent nadat in het derde kwartaal meer omzet werd behaald.

Het lokaal genoteerde Cabka won ruim 2 procent op weekbasis na cijfers. Daaruit bleek dat de omzet hard blijft stijgen, hoewel het tempo in het derde kwartaal wel iets terugliep.

Beter Bed steeg iets meer dan een half procent ondanks matige cijfers. Degroof Petercam wees op een tegenvallende omzet, maar vooral op een teleurstellende orderinstroom, waardoor ook het koersdoel neerwaarts gaat worden bijgesteld.