Update: Britse minister Kwarteng stapt op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse premier Liz Truss heeft haar minister van financiën Kwasi Kwarteng ontslagen in een poging haar premierschap te redden. Kwarteng wordt opgevolgd door Jeremy Hunt, zo meldde Downing Street 10 vrijdagmiddag. In een verklaring zei Kwarteng het besluit van Truss te accepteren. Kwarteng zei dat Truss' visie van optimisme, groei en verandering de juiste is, maar de "economische omgeving is snel veranderd" na de presentatie van de belastingplannen, in het VK bekend als het mini-budget. Hij zei dat het een eer was om haar eerste minister van financiën te zijn geweest, eraan toevoegend zowel Truss als zijn opvolger te steunen. Update: om benoeming Hunt toe te voegen. Bron: ABM Financial News

