Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Philips

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 16,40 naar 16,10 euro bij handhaving van het Neutraal advies. Het aandeel oogt goedkoop, maar het negatieve winstmomentum in combinatie met lopende rechtszaken drukken het enthousiasme, aldus analisten van UBS. De cijfers over het derde kwartaal zullen daarbij nauwelijks steun bieden voor de outlook voor heel dit jaar, voorzien zij. Philips mikt voor dit jaar op een vergelijkbare omzetgroei van 1 tot 3 procent en een marge van circa 10 procent. Dit impliceert volgens UBS een sterke tweede jaarhelft, maar het derde kwartaal zal deze verwachtingen niet bepaald ondersteunen. Analisten wezen hierbij op tegenwind in China, een vertragende consumentenmarkt en aanhoudende problemen in de aanvoerketen. De omzetramingen werden door UBS licht neerwaarts bijgesteld. Voor de korte termijn werden de margeverwachtingen wel significant verlaagd, onder meer vanwege lagere omzetten bij Connected Care. Als gevolg kwam UBS uit op een lager koersdoel. Het aandeel Philips daalde vrijdagochtend met 1,2 procent tot 15,97 euro. Bron: ABM Financial News

