AEX wacht groene start

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting met een flinke winst van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,2 procent. Maandag wist de AEX nog een verlies van anderhalf procent in de ochtendhandel goed te maken en 0,8 procent hoger te sluiten en zo met winst aan de nieuwe handelsmaan oktober te beginnen. De start van de handelsweek werd met vrees tegemoet gezien, nadat eind vorige week de Zwitserse investeringsbank Credit Suisse op de financiële markten onder vuur werd genomen, terwijl ook het Britse pond in de frontlinie terecht kwam na de presentatie van een serie belastingverlagingen. De woorden kredietcrisis- en schuldencrisis galmden daardoor bij aanvang van de handel over de beursvloeren. In de loop van maandag realiseerden beleggers zich evenwel dat Credit Suisse weliswaar een systeembank is, maar wel van een relatief bescheiden omvang, terwijl de net aangestelde Britse regering het controversiële belastingplan introk. Het aandeel Credit Suisse werkte maandag in Zürich een flink openingsverlies weg om vervolgens ruim twee procent hoger te sluiten, terwijl het Britse Pond een krachtig herstel liet zien. Veel handelaren kregen daarmee het deksel op de neus. Een impuls voor de aandelenmarkten waren daarnaast scherpe dalingen van de rendementen op staatsobligaties, die in de zeer slechte beursmaand september juist nog flink waren opgelopen in reactie op de vele renteverhogingen wereldwijd. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert nu op 3,65 procent, nadat vorige week nog een rendement van meer dan vier procent op de borden stond. Op Wall Street koerste hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond maar liefst 2,6 procent hoger. Volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management hebben de Amerikaanse beurzen al veel slecht nieuws ingeprijsd. "Hoewel de economische situatie verder kan verslechteren, hebben de aandelenmarkten de neiging om vooruit te lopen op de reële economie. Met uitzondering van de wereldwijde financiële crisis, het uiteenspatten van de internetzeepbel en de diepe recessie in het midden van de jaren '70, leiden ‘normale’ bearmarkten in een recessieklimaat doorgaans tot een daling van Amerikaanse aandelen met 20 tot 35 procent", aldus Juvyns. In Azië is het sentiment vanochtend opperbest. Tokio wint bijna drie procent, terwijl Sydney zelfs bijna vier procent wint, nadat de Reserve Bank of Australia de rente verhoogde met 25 basispunten, waarmee een reeks van vier renteverhogingen van elk 50 basispunten werd doorbroken. Een vat Amerikaanse olie werd maandag 5 procent duurder. In de Aziatische handel vanochtend wordt deze winst geconsolideerd. OPEC+ overweegt om de olieproductie met meer dan 1 miljoen vaten per dag te verlagen wanneer het kartel woensdag in Wenen bijeen komt. In plaats van een online bijeenkomst, heeft het kartel besloten tot een vergadering op het hoofdkantoor in de Oostenrijkse hoofdstad. Bedrijfsnieuws Galapagos ontving van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) een positief advies over de Type II-wijzigingsaanvraag voor ontstekingsremmer Jyseleca. CSC ontving alle benodigde goedkeuringen van toezichthouders in Nederland voor de overname van Intertrust. Inmiddels hebben 10 van de 13 toezichthouders groen licht gegeven voor de overname. Er moet nu nog goedkeuring komen van de Bahamas, de Kaaimaneilanden en Luxemburg. ASM International rondde de overname van het Italiaanse LPE af. ASMI betaalde de overname met 283,25 miljoen euro in contanten en met 631.154 eigen aandelen. Dit komt overeen met een overnamesom van 425 miljoen euro, op de dag waarop de overeenkomst werd getekend. Verzekeraar NN rondde namens zijn Belgische dochteronderneming NN Insurance Belgium de verkoop van een gesloten boek van individuele levensverzekeringen aan Athora Belgium af. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg maandag 2,6 procent op 3.678,43 punten, de Dow Jones index won 2,7 procent op 29.490,89 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent in de plus bij een slotstand van 10.815,43 punten. Bron: ABM Financial News

