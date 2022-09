Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, waarbij de verliezen breed worden gedragen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 1,7 procent op 381,10 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 2,1 procent naar 11.887,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 1,3 procent met een stand van 5.676,72 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 1,8 procent naar 6.857,32 punten. Volgens analist Salah Bouhmidi van IG Nederland raakte president James Bullard van de St. Louis Fed een gevoelige snaar bij beleggers. Gezien de nog steeds zeer hoge inflatie zijn volgens Bullard aanzienlijk meer renteverhogingen nodig, vooral nu de risico's voor de Amerikaanse economie zijn toegenomen. "Deze verklaringen kwamen niet op een goed moment. Beleggers zijn al nerveus en uiterst zenuwachtig vanwege de vrees voor een recessie", aldus Bouhmidi. Het Duitse en het Franse consumentenvertrouwen is verder afgenomen. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de groothandelsvoorraden over augustus, de aanstaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden. Sprekers zijn woensdag David Malpass van de Wereldbank, bestuurder van de Europese Centrale Bank Frank Elderson en de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans. Olie werd woensdag goedkoper. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 78,17 dollar, terwijl voor een november-future Brent 84,59 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9568. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9555 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9588 op de borden.



Bedrijfsnieuws Op de belangrijkste beursvloeren in Europa noteerden de koersen van hoofdaandelen op een paar na lager. Vooral die van farmaceuten deden het goed. In Parijs ging de koers van het aandeel Sanofi aan de leiding met een winst van 2,0 procent en in Frankfurt won de koers van het aandeel Merck 0,9 procent. In Brussel ging UCB aan kop met een stijging van 0,1 procent. In Parijs daalden 12 aandelen meer dan 2 procent in koers, waarvan er 3 zelfs meer dan 5 procent: ArcelorMittal, STMicroelectronics en Unibail-Rodamco-Westfield. In Frankfurt was dit er één: Deutsche Bank. De koers van dit aandeel daalde 7,1 procent. Van de 40 koersen van de Duitse hoofdaandelen daalden er 20 meer dan 2 procent, waarvan er 11 meer dan 3 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,0 procent in het rood. De S&P500 sloot dinsdag 0,2 procent lager op 3.647,82 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 29.155,37 punten. Alleen technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 11.279,60 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.