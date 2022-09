'Bemoedigende ontwikkelingen Just Eat Takeaway' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De ontwikkelingen bij Just Eat Takeaway zijn bemoedigend, maar er blijven nog genoeg problemen over voor de maaltijdbezorger. Dit oordeelden analisten van Credit Suisse woensdag, die het koersdoel verlaagden maar het koopadvies handhaafden. Volgens analisten van Credit Suisse zijn de zorgen over de liquiditeitspositie verdwenen na de verkoop van het belang in iFood ter waarde van 1,5 miljard euro. Ook zijn de huidige ontwikkelingen positief, aldus Credit Suisse, wijzend op de update van het bedrijf op dinsdag waarin het verwacht al in de tweede helft van dit jaar een positieve aangepaste EBITDA te boeken. Credit Suisse blijft zich evenwel zorgen maken over GrubHub in Amerika, de toegenomen kosten en de ontwikkelingen in Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. "In het huidige marktklimaat zullen niet-winstgevende techbedrijven moeite hebben om het herstellen op de beurs, hoewel Just Eat Takeaway die kans wel heeft“, aldus de analisten. Daarvoor zijn verdere succesvolle desinvesteringen en winstverbeteringen nodig. Credit Suisse handhaafde het Outperform advies op Just Eat Takeaway met een koersdoelverlaging van 39,00 naar 33,00 pond. Bron: ABM Financial News

