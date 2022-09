Koerswinst Shell houdt AEX in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend nipt in het groen, dankzij de koerswinst van Shell na een scherpe stijging van de olieprijs. Rond de klok van elf uur steeg de AEX met 0,2 procent tot 662,57 punten. De indexzwaargewicht trok met ruim twee procent aan, nadat de olieprijzen vanochtend met ruim een procent stegen tot 85,02 dollar. Analisten schreven de plotselinge stijging van de olieprijzen toe aan de woorden van de Russische president Poetin eerder vanochtend. Poetin kondigde een gedeeltelijke mobilisatie van het land af en dreigde ook met de inzet van nucleaire wapens. Rusland zal "alle instrumenten waarover het beschikt" inzetten om iedere bedreiging aan het adres van Rusland de kop in te drukken, zo waarschuwde Poetin. "Zijn speech zette de Russische roebel lager en de olieprijzen juist hoger", aldus analist Victoria Scholar van Interactive Investor. Ook andere grondstofaandelen, waaronder OCI en Aperam lagen er in Amsterdam vanochtend goed bij. Verder gaat de aandacht vandaag uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve vanavond. De Amerikaanse Fed zal naar verwachting de rente met 75 basispunten verhogen tot een bandbreedte van 3,00 tot 3,25 procent. De CME FedWatch Tool toont dat 84 procent van de analisten rekent op een verhoging met 75 punten en dat 16 procent uitgaat van 100 punten. Niet alleen wordt vandaag alleen uitgekeken naar het Amerikaanse rentebesluit zelf, maar ook wat de beleidsmakers voor de toekomst verwachten. Dit zal blijken uit de zogenoemde dot plot. Analist Omair Sharif van Inflation Insights verwacht dat de Fed er onverminderd havikachtig blijft als het gaat om de economische vooruitzichten. Extra renteverhogingen in 2023 kunnen ertoe leiden dat de beleidsrente uiteindelijk wordt verhoogd tot 4,625 procent, voordat de Fed stopt met verhogen, aldus Sharif. "Dit mag dan wel ietwat agressief zijn, maar de inflatie blijft hoog en de meeste inflatiecomponenten, exclusief voeding en energie, stijgen nog altijd fors", zo stelde de analist van Inflation Insights. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9901. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen leverden Adyen en Just Eat Takeaway tot twee procent in. ASMI en ASML daalden tot 0,3 procent. Shell hield de voeten droog met een winst van 2,4 procent en profiteerde daarmee van de gestegen olieprijs. Wolters Kluwer steeg 1,1 procent na een koopadvies van UBS. OCI won in de AMX 2,7 procent en Fugro 1,6 procent. ABN AMRO gaf 2,1 procent prijs. Onder de kleinere aandelen won Accsys 4,4 procent, maar leverde Sligro 4,3 procent in. Sligro noteert vandaag ex-dividend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.