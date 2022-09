Export eurozone stijgt veel minder dan import Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De export in de eurozone is in juli met dubbele cijfers gestegen, maar de import nog veel harder. Dit bleek donderdag uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Op jaarbasis steeg de export in juli met 13,3 procent naar 235,5 miljard euro. De import liep zelfs met 44,0 procent op tot 269,5 miljard euro. Hierdoor was er een tekort op de handelsbalans van 34,0 miljard euro. Een jaar eerder was er juist nog een overschot van 20,7 miljard euro. Na zeven maanden dit jaar staat het tekort op 177,4 miljard euro, ondanks dat de export met bijna 18 procent steeg. De import liep echter met meer dan 43 procent op. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.