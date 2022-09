Philips Respironics waarschuwt voor magnetische clips in beademingsmaskers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips Respironics waarschuwt dat zijn beademingsmaskers niet moeten worden gebruikt in de nabijheid van mensen met metalen implantaten zoals pacemakers, omdat de magnetische clips van de maskers zulke implantaten kunnen beïnvloeden. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Volgens Philips is de methode om de maskers met magneten te bevestigen gebruikelijk in de industrie van slaaptherapie-apparaten. Volgens het vernieuwde voorschrift wordt afgeraden om de beademingsapparaten te gebruiken voor patiënten en verzorgenden met implantaten zoals pacemakers, defibrillatoren maar ook bijvoorbeeld metalen implantaten die een aneurisme op zijn plaats houden. "Dit voorschrift is een nieuwe en industrie-leidende praktijk", stelde Philips. Het bedrijf had eerder problemen met de veiligheid van schuimrubber dat werd gebruikt in beademingsmaskers en moest recent ook enkele honderden Bip-apparaten in de Verenige Staten terugroepen omdat er verontreinigd plastic in zou zitten. Philips heeft meer dan 17 miljoen maskers met zulke magnetische clips verspreid en het bedrijf kreeg tot nu toe 14 meldingen van patiënten dat de magneten in het masker kunnen hebben geleid tot interferentie met pacemakers en defibrillators en andere problemen zoals onregelmatige bloeddruk of hartkloppingen en cognitieve problemen. Bron: ABM Financial News

