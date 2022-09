Olieprijs stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag weinig veranderd, nadat handelaren in de Verenigde Staten de kans kregen om te reageren op een beperkte productieverlaging door OPEC+. De verlaging houdt in dat de verhoging van de productie met 100.000 vaten per dag van september is teruggedraaid. Als signaal "is het een belangrijke stap, omdat het erop wijst dat OPEC+ de vraag zeer nauwlettend in de gaten houdt en het aanbod beheerst om een vloer onder de olieprijs te leggen", zei Noah Barrett van Janus Henderson Investors. Verschillende landen hebben OPEC+ opgeroepen om de productie te verhogen, nu de prijzen van met name aardgas de lucht in schieten door tekorten in Europa, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. OPEC+, bestaande uit een groep samenwerkende olie-exporterende landen onder leiding van Saoedi-Arabië aangevuld met Rusland, "stuurt duidelijk de boodschap dat ze niet buigen voor externe eisen." De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate olie sloot dinsdag 0,01 dollar hoger op 86,88 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

