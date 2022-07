Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel Just Eat stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway stevig verlaagd van 31,00 naar 20,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. Daarmee is het nieuwe koersdoel nog altijd fors hoger dan de 14,95 euro waarop het aandeel dinsdagmiddag noteert. Alleen dit jaar al verloor Just Eat Takeaway 69 procent aan beurswaarde. De analisten van Barclays rekenen op een gemengd kwartaalrapport. Zij verwachten dat de omzet en de brutotransactiewaarde onder druk stonden, maar de outlook voor de EBITDA wordt wellicht verhoogd, nu de maaltijdbezorger recent de commissies verhoogde. Maar wellicht is de omzetdruk zo groot, dat zelfs een outlookverhoging voor de EBITDA onvoldoende is voor de markt, waarschuwt de Britse bank. Just Eat Takeaway komt op 3 augustus met cijfers. Bron: ABM Financial News

