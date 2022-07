Europa beurzen staan hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger, op een handelsdag die relatief rustig zal verlopen omdat Wall Street gesloten blijft voor de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 410,00 punten, de Duitse DAX stond 0,4 procent hoger op 12.862,00 punten en de Franse CAC 40 zag een plus van 1,0 procent op 5.993,18 punten. De Britse FTSE 100 stond 1,1 procent hoger op 7.246,72 punten.

De obligatiemarkten in de VS en Europa lieten vorige week massaal lagere rendementen zien, omdat zwakkere macro-economische cijfers en een toenemende kans op een recessie de verwachtingen voor verdere renteverhogingen door centrale banken matigden. In combinatie met lagere verwachtingen voor de inflatie, gingen de obligatierendementen hierdoor omlaag.

De markt verwacht nog steeds dat de Amerikaanse Fed in juli de rente met opnieuw 75 basispunten zal verhogen, maar hoe ver de Fed daarna nog kan gaan, is een groot vraagteken, zeiden analisten van SEB.

Bank of America denkt dat de bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra vorige week de boodschap heeft versterkt dat er een paradigmaverschuiving is in de inflatie, waardoor meer aanpassing van het monetaire beleid nodig zal zijn. "De ECB blijft voorzichtig en de Fed blijft in het offensief. We verwachten dat de euro/dollar de hele zomer onder druk blijft."

Tienjarige Amerikaanse staatsleningen zakten vrijdag verder onder 3 procent. "Ik denk dat we de grootste en meest traumatische recessie tegemoet gaan sinds de mondiale financiële crisis", somberde Seaport Global Holdings. "De Fed zal de rente zeer snel moeten verhogen en dat zal waarschijnlijk de aandelenkoersen voor de afzienbare toekomst raken."

De beurzen reageerden maandag niet sterk op de nieuwe cijfers over de producentenprijzen in de eurozone, die in mei iets minder hard stegen dan in de voorgaande maand: 0,7 tegen 1,2 procent. Er was een stabiele stijging verwacht.

Eerder op de dag bleek de Duitse export in mei te zijn afgenomen, terwijl de import steeg. Dit leidde tot een tekort op de Duitse handelsbalans van 1 miljard euro in mei, tegen een overschot van 3 miljard in april.



De Chinese aandelenbeurzen sloten maandag hoger, met steun van de agrarische sector. Het Chinese groeidoel van 5,5 procent zal dit jaar waarschijnlijk echter niet gehaald worden, verwachten veel economen.

Energie-aandelen stegen maandag, door zorgen over tekorten. "De aanbodkant blijft krap, met mogelijke uitval in Libië en Noorwegen", aldus Richard Hunter van Interactive Investor.



De olieprijs daalde echter. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 107,94 dollar, terwijl een september-future Brent 0,4 procent lager stond op 111,22 dollar.



De euro/dollar sterkte iets aan na de producentenprijzen en noteerde op 1,0446. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0430 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Energie-aandelen gingen maandag aan de leiding, door de zorgen over tekorten in het aanbod. Daarbij kwam Exxon Mobil afgelopen vrijdag met een positieve winstwaarschuwing. BP, TotalEnergies en Shell behoorden tot de sterkste stijgers, met koerswinsten van 3,5 tot 4 procent.



Europese banken noteerden vlak. Grote zakenbanken zoals Bank of America, Credit Suisse en Goldman Sachs kunnen miljarden verliezen op de financiering van buyouts met geleend geld, die de banken verstrekten toen er veel vraag naar schuld was. Daarmee verslechtert het klimaat voor nieuwe deals. Credit Suisse steeg toch ruim 2 procent.

Ryanair vervoerde in juni 15,9 miljoen passagiers, tegen 5,3 miljoen in dezelfde maand een jaar eerder. Het aandeel steeg een half procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen blijven maandag dicht voor de viering van de nationale onafhankelijksdag. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,7 procent in het rood.

De Amerikaanse beurzen vonden vrijdag gedurende de tweede helft van de sessie de weg omhoog. De S&P 500 index sloot 1,1 procent hoger op 3.825,33 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.097,26 punten en de Nasdaq steeg 0,9 procent op 11.127,85 punten.