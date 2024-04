CVC maakt sterk debuut op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners heeft vrijdag een notering gekregen aan de Amsterdamse beurs. Het aandeel noteerde vrijdag direct na opening 23,8 procent hoger op 17,34 euro. Het aandeel is vrijdag voor 14,00 euro naar de beurs gegaan, wat in het midden was van de eerder afgegeven bandbreedte van 13 tot 15 euro per aandeel. Het totaal aantal aangeboden aandelen bedroeg ruim 144,4 miljoen stukken, waarvan 17 miljoen nieuwe aandelen en 126,6 miljoen bestaande aandelen, exclusief een eventuele overtoewijzing. GIC Pte uit Singapore, Kuwait Investment Authority en mede-oprichter van CVC Donald Mackenzie boden bij de beursgang vandaag een deel van hun aandelen CVC aan. Persbureau Bloomberg meldde donderdag dat CVC bij de beursgang 500 miljoen euro meer wilde ophalen dan de aanvankelijke 1,8 miljard euro die de investeringsmaatschappij voor ogen stond, inclusief de overwijzingsoptie. CVC bevestigde vrijdag dat, indien de overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend, het om 2,3 miljard euro gaat. CVC wilde in november 2023 al naar de beurs gaan. Vanwege de marktomstandigheden destijds werden de plannen in de ijskast gezet. CVC is gevestigd in Luxemburg en zit met zijn investeringen onder meer in Formule 1 en in totaal in 120 bedrijven, waaronder parfumerieketen Douglas, dat recent al naar de beurs ging. Bron: ABM Financial News

