KBC: teleurstellende resultaten IMCD

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD is met teleurstellende resultaten gekomen. Dit oordeelden analisten van KBC Securities vrijdag. In het eerste kwartaal vielen de resultaten tegen, vooral de marges, aldus KBC. De brutowinstmarge was zoals verwacht, maar de kosten stegen aanzienlijk, wat resulteerde in een krimp van de EBITA-marge tot 10,9 procent. KBC rekende op een marge van 12,3 procent. De omzet bleef afgelopen kwartaal wel op peil, zagen de analisten. Maar daar stond volgens KBC ook een relatief eenvoudige vergelijkingsbasis tegenover. Op de lange termijn ziet KBC geen impact van deze resultaten en herhaalde het Houden advies met een koersdoel van 140,00 euro. Het aandeel IMCD daalde vrijdag met 9,2 procent naar 1235,30 euro. Bron: ABM Financial News

