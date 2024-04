Berenberg verlaagt koersdoel Besi met €20 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 140,00 naar 120,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Trion Reid. Volgens de analist was de omzet in het eerste kwartaal conform verwachting, en de marge opnieuw een record. Maar de orders vielen flink tegen, net als de outlook voor het tweede kwartaal. Reid zei dat hij nog altijd enthousiast is over de kansen die hybrid bonding biedt, "maar vindt het moeilijk om een hogere waardering te rechtvaardigen". "Een gebrek aan groei in het tweede kwartaal trekt onze taxaties omlaag, wat leidt tot een verlaging van het koersdoel naar 120 euro", aldus Reid. Maar de meeste beleggers richten zich volgens Berenberg meer op de kansen op lange termijn voor hybrid bonding, "dan op de korte termijn prestaties van de kernactiviteiten". Het aandeel Besi daalde vrijdag 3,3 procent naar 131,55 euro. Bron: ABM Financial News

