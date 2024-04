Acomo blijft focussen op terugkeer naar autonome groei Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Acomo blijft werken aan een terugkeer naar autonome groei. Dit maakt de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten vrijdag bekend in aanloop naar de jaarvergadering waarop het bedrijf in wil gaan op de strategie, net als op de huidige gang van zaken. Acomo wil zich verder concentreren op investeringen in de winstgevende activiteiten die gericht zijn op noten, specerijen, eetbare zaden en voedingsingrediënten via autonome groei plus aanvullende overnames. Voor het theesegment is het beleid gericht op een verbetering van de winstgevendheid. Op de vergadering van aandeelhouders zal ook de voordracht van Allard Goldschmeding als nieuwe CEO van de vennootschap in stemming worden gebracht. Acomo wil vanaf het derde kwartaal van dit jaar de markt weer bedienen van kwartaalrapportages, waar het nu alleen halfjaar- en jaarresultaten publiceert. Begin 2025 staat een beleggersdag gepland. Eerste kwartaal De omzet van Acomo was in de eerste drie maanden marginaal lager. Terwijl bij specerijen, noten en thee de omzet opliep liep deze bij eetbare zaden juist terug. De cacaoprijzen hadden een negatieve impact op de verkoopvolumes bij de divisie Organic. De verviervoudiging van de prijzen voor cacao in de laatste 12 maanden zorgde volgens Acomo voor marktverstoringen met negatieve resultaten op de futures tot gevolg. De stijging van de verkoopmarges op fysieke cacao compenseren naar verwachting van Acomo deze verliezen gedurende het boekjaar 2024. Bron: ABM Financial News

