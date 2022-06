Donkerrode koersenborden op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag flink lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index verliest 2,7 procent op 3.910,68 punten, de Dow Jones index daalt 2,4 procent op 31.493,35 punten en de Nasdaq koerst 3,3 procent lager op 11.361,26 punten. Beleggers verwerken nieuwe inflatiedata uit de Verenigde Staten. De hoop vooraf was dat een piek was bereikt. De inflatie kwam in mei echter uit op 8,6 procent, zowel hoger dan in april als de 8,3 procent waarop analisten hadden gerekend. De kerninflatie lag op 6,0 procent, boven de 5,9 procent die was voorzien. De inflatie blijft "gloeiend heet", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Hij denkt dat de inflatie nog ver weg is van een piek en dat voedt de recessievrees. De hoge inflatie voedt de verwachting dat de Federal Reserve na de bijeenkomsten van juni en juli ook in september de rente met 50 basispunten verhoogt, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank. Hij wees specifiek op de kosten voor wonen, die in mei op jaarbasis naar 5,5 procent. Op maandbasis steeg de inflatie voor wonen van 0,5 naar 0,6 procent. Dat laatste cijfer is cruciaal volgens Rabobank, want de woonlasten bepalen voor een belangrijk deel de kerninflatie. "Een onderzoek dan vorige week uitkwam wees de verwachting uit dat die kosten voorlopig niet omlaag gaan en dat impliceert dat de kerninflatie geen verval lijkt te gaan vertonen. Daar zal de Fed zeker rekening mee moeten houden", aldus Marey. "De Fed heeft voor september nog geen uitspraken gedaan, maar het cijfer over mei laat zien dat een afnemende inflatie zich in elk geval nu nog niet aftekent en daarmee de kans dat deze in de tweede helft van het jaar zich wel meldt niet groter is geworden", aldus Marey. De Fed maakt zijn rentebesluit volgende week bekend. Economen van Barclays sluiten niet uit dat de rente dan met 75 basispunten omhoog gaat. De markt schat die kans volgens de CME FedWatch Tool nu in op 31 procent. Dat was voorafgaand aan de inflatiecijfers zo'n 3,6 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert vrijdag op 3,17 procent. De spread tussen de tienjaarsrente en die op tweejarige obligaties is gedaald tot 13 basispunten. De rente op vijfjarige Treasury's noteert op 3,25 procent en die op 30-jarige leningen op 3,22 procent. Verder werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in mei een dieptepunt heeft bereikt, net boven de 50. "Het consumentenvertrouwen is sinds mei met 14 procent gedaald, waarmee de neerwaartse trend van het afgelopen jaar werd voortgezet en een dieptepunt werd bereikt, vergelijkbaar met de recessie van 1980", aldus Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan. De euro/dollar handelt vrijdagavond op 1,0519. WTI-olie kost rond de 120 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Walmart en Verizon waren de enige stijgers in de Dow Jones index, met bescheiden winsten van minder dan een half procent. Advanced Micro Devices is positief gestemd en rekent op aanhoudende groei. De Amerikaanse chipfabrikant mikt voor dit jaar op een omzetgroei van 20 procent en een marge op de kasstroom van meer dan 25 procent. De brutomarge wordt verwacht zelfs meer dan 57 procent te bedragen. Vooral de doelstelling voor de brutomarge is belangrijk voor beleggers. Pas een paar kwartalen geleden wist AMD voor het eerst door de 50 procent te schieten, terwijl de grote concurrent Intel moeite heeft om boven de 50 procent uit te komen. Het aandeel daalt 3,5 procent. Het aandeel DocuSign verliest 25 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Aandelen van biotechbedrijf Illumina dalen vrijdag ruim 10 procent, nadat het vertrek van CFO Sam Samad een dag eerder werd aangekondigd. Bron: ABM Financial News

