Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 17,40 naar 18,30 euro met behoud van het koopadvies. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. De analisten verwachten bij de beleggersdag van ING op 17 juni in Londen geen fundamentele wijzigingen van de strategie, die helder is: 5 tot 10 procent jaarlijkse groei van de fee-inkomsten, een kostenratio van 50 tot 52 procent en een beoogde kapitaalbuffer van 12,5 procent zullen worden gehandhaafd. Een duidelijk plan om kosten te besparen zou positief ontvangen kunnen worden, denkt UBS. ING kan bij de beleggersdag in Londen bovendien zijn rendementsdoel verhogen van 12 naar 13 procent, verwacht UBS. Op de beleggersdag van 17 juni zal ING een strategie-update geven en spreken over groei-initiatieven, operationele leverage en kapitaalallocatie. UBS rekent zelf voor ING in de komende jaren op een rendement op het vermogen van ongeveer 12,5 procent, maar de analisten denken dat op de langere termijn een niveau van 13 procent houdbaar zal zijn. Met name de Belgische bank en de zakenbank trekken het rendement van de groep nu nog omlaag. Zij zijn samen goed voor meer dan de helft van de boekwaarde en verlagen het rendement met zo'n 5 procentpunt. Wat UBS betreft kunnen de kosten in België omlaag, terwijl de Wholesale Bank minder kapitaalintensief zou moeten worden. Het aandeel ING steeg donderdag 0,2 procent naar 16,15 euro. Bron: ABM Financial News

