UBS zet Ahold Delhaize op verkooplijst

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Neutraal naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 28,00 naar 27,00 euro ging. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. De markt houdt onvoldoende rekening met de neerwaartse risico's voor de marges en de vrije kasstroom, aldus UBS. UBS zit 4 en 6 procent lager dan de consensus met de EBIT-ramingen voor 2025 en 2026 en verlaagde daarom het advies. UBS ziet een toegenomen concurrentie van lokale spelers en budgetsupermarkten. De prijsverlagingen in de VS suggereren bovendien structureel lagere EBIT-marges in deze regio. Aantrekkende marges in Europa kunnen dit onvoldoende opvangen, denken de analisten. Ook kunnen de kostenbesparingen niet compenseren voor de kosteninflatie. UBS geeft dan ook de voorkeur aan Colruyt en Tesco boven Ahold. "Beide supermarkten winnen aan marktaandeel en profiteren van marge-investeringen." Het aandeel Ahold koerste donderdagochtend 2,6 procent lager op 27,90 euro. Bron: ABM Financial News

