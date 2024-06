Beursblik: ING verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 15,60 naar 16,20 euro, maar handhaafde het Houden advies na de eerstekwartaalcijfers en de overname van het Duitse Hauck Aufhäuer Lampe (HAL). Dit bleek donderdag uit een rapport van ING. De kwartaalcijfers waren sterk, maar de kapitaalpositie niet. Met name de voorzieningen voor oninbare leningen bij Corporate Banking waren erg laag en als dat in het tweede kwartaal kan worden gehaald is er solide vooruitgang volgens ING. De bank benadrukte dat de CFO van ABN AMRO vertrouwen heeft in de tweede jaarhelft. Een uitbreiding van de aandeleninkopen zal echter moeten wachten tot 2026 of later, nu de kapitaalbuffer niet meer hoger is dan de doelstelling voor 2026 en er mogelijk extra tegenvallers zullen zijn rond de berekening van de buffer onder het nieuwe Basel IV-stelsel zoals in het eerste kwartaal. De minimale risicowegingen voor hypotheken worden door toezichthouder DNB nog tot eind 2026 gehandhaafd. Als die vervallen kan er ongeveer 1 miljard euro aan vereist bufferkapitaal vrijvallen, aldus ING. Met de overname van het Duitse HAL voor 672 miljoen euro rijgt ABN AMRO eindelijk een grotere private bank aan zijn snoer, aldus analist Jason Kalamboussis. Dit is de juiste deal voor de bank, volgens de analist. De prijs is 8,5 keer de boekwaarde na synergieën en de omzetmarge lijkt ruim hoger dan die van de andere Duitse private bank ABN Bethmann. Het lijkt dus een goede koop. Het bestuur van HAL blijft aan en er zijn voor 60 miljoen euro aan kostensynergieën geïdentificeerd. ING rekent nog steeds op 500 miljoen euro aan aandeleninkopen in 2024 en 2025 en zit daarmee lager dan de consensusverwachting, die nog wel verder zal dalen, volgens de analist. Het aandeel ABN AMRO stond donderdag 0,9 procent hoger op 15,70 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.