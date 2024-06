AEX hoger in aanloop naar rentebesluit ECB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdag hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 922,61 punten, aangejaagd door de halfgeleiders. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag, zo merkte marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital op. De markt houdt volledig rekening met de eerste renteverlaging sinds 2019. "De euro en Europese aandelenmarkten hebben het grootste deel van het besluit al ingeprijsd", stelde Aslam. "Belangrijker voor beleggers is het commentaar van voorzitter Christine Lagarde over de plannen voor de rest van 2024. Veel beleggers zijn van mening dat er nog twee extra verlagingen kunnen volgen bij de ECB, aangezien de inflatie momenteel erg dicht bij de doelstelling van twee procent ligt en de economie zich goed staande houdt." Aslam denkt dat Lagarde zich minder dovish zal uiten dan waar de markt rekening mee houdt. "Beleggers dienen realistisch te zijn over toekomstige renteverlagingen, gezien veel factoren die de inflatie alsnog kunnen aanjagen." Eerder besloten centrale banken in Zwitserland, Zweden en Canada al de rentes te verlagen. "En zo wordt de geldkraan langzaam weer open gedraaid, nadat deze van 2022 tot en met de zomer van vorig jaar was dichtgedraaid om de inflatie te beteugelen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Op macro-economisch vlak krijgen beleggers verder nog inzicht in de wekelijkse steunaanvragen uit de VS, naast export- en importcijfers over april. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0876. De olieprijzen stegen licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen, net als woensdag, de halfgeleiders aan kop. ASML, ASMI en Besi wonnen 1,3 tot 1,9 procent. Besi organiseert later vandaag in Oostenrijk een beleggersdag. Ahold Delhaize was de dissonant met een koersdaling van 2,4 procent. Hoewel KBC Securities een kleine koersdoelverhoging voor Ahold Delhaize communiceerde, besloot UBS het advies voor het aandeel te verlagen van Neutraal naar Verkopen. In de AMX won Inpost 2,1 procent en SBM Offshore 3,5 procent. Air France-KLM was de sterkste daler met een verlies van 1,1 procent. In de AScX won Ebusco 1,7 procent. Fastned en Pharming daalden tot 1,2 procent. Het lokaal genoteerde Veon won 6,1 procent. Veon heeft voor 2027 nieuwe ambities geformuleerd in aanloop naar de beleggersdag vandaag in Dubai. Bron: ABM Financial News

