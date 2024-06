Slotcall 5 juni: ASML jaagt de AEX naar een nieuw record - en sleept Europa mee omhoog

De chippers stellen even orde op zaken in de AEX vandaag. Na een kwakkelend begin van juni staat er vandaag na een stijging van 1,9% een nieuwe hoogste slotstand op het bord: 918,67.

Alleen door de chipaandelen? Niet helemaal, maar (vooral) ASML, ASMI en Besi waren wel de drijvende krachten, ook goed te zien aan de voorsprong waarmee het Damrak vandaag voor de andere Europese beurzen is geëindigd.

Als zwaargewicht ASML met meer dan 8% de grootste stijger van de dag is - het is ook de grootste stijger in de Euro Stoxx 50 en zelfs in de Nasdaq 100 - zegt dat eigenlijk al genoeg over hoe de Nederlandse hoofdindex erbij ligt. Vandaag werd namelijk duidelijk dat de grootste chipmaker ter wereld TSMC, na eerder nog twijfels te hebben geuit over het prijskaartje, eind dit jaar de eerste High-NA EUV-machine van ASML geleverd gaat krijgen.

Dat dat prijskaartje wat afschrikt is niet heel raar: één machine kost $380 miljoen en aangezien ASML de enige aanbieder is van deze hypergeavanceerde chipmachines is het voor een afnemer lastig om te onderhandelen over de prijs, anders dan een beetje tegenstribbelen. Voor analisten is de afname door TSMC het sein om de omzetverwachting voor komend jaar met enig vertrouwen naar de bovenkant bij te stellen.

Alle chippers liggen goed

Overal liggen de chipaandelen goed trouwens, want in Amerika voeren AMD, Broadcom, Nvidia en Intel de koersoverzichten aan. Nvidia zet - luttele dagen voor de 1:10 splitsing - nog maar eens een nieuw koersrecord in de boeken. En in Nederland gaan ASMI en Besi mee omhoog in de ASML-slipstream.

Besi heeft morgen een beleggersdag - niet in Duiven, maar in Oostenrijk, waar het bedrijf ook een vestiging heeft - waarop het bedrijf een update zal geven over de vraag naar zijn hybrid bonding-producten. Analisten verwachten al min of meer dat Besi de doelstellingen voor de lange termijn zal verhogen, zo peilden onze collega's van ABM Financial News, dus de verwachtingen zijn al hoog gespannen. Hoe hoog leest u hier.

Het feit dat de hele techsector er goed bij ligt duidt meestal ook op rente-optimisme en die was er ook, zeker in Amerika. Volgens het mantra 'slecht nieuws = goed nieuws' werd nieuws over de afkoelende Amerikaanse banenmarkt door de beurs positief ontvangen. Want dat betekent weer meer kans op die langverwachte renteverlaging in september. Volgens de Fedwatch-tool is die kans in een week tijd gestegen van 42% naar 58%.

Volgende week neemt de Fed ook een rentebesluit, maar dan zal nog niet aan de rente worden getornd. De komende dagen zal, in de vorm van verse banencijfers op donderdag en vrijdag, al wel veel meer duidelijk worden over hoe de vlag er dan bij zal hangen.

ECB en de havikse renteverlaging

Maar eerst is de ECB aan de beurt. Die zou de markt juist extreem op het verkeerde been zetten als die niet zouden verlagen morgen. Dat er morgenmiddag een kwartje af gaat is zo goed als zeker, maar helemaal gerust zullen ze er in Frankfurt ook niet op zijn, want de laatste inflatiecijfers vielen toch weer wat hoger uit dan verwacht.

De verwachting voor morgen is dan ook een 'havikse renteverlaging', oftewel een verlaging die in de persconferentie van Christine Lagarde zal worden begeleid door waakzame taal, zonder toespelingen op toekomstige rentebeslissingen. Alles wat van dat scenario afwijkt zal de markt - en wij uiteraard ook - natuurlijk met grote interesse volgen.

Foei, Traders

Opvallend nieuws was er nog van Flow Traders, dat op de vingers werd getikt foor de Italiaanse toezichthouder. Het handelsbedrijf zou tijdens de crash van het aandeel Saipem in 2022 flinke shortposities hebben ingenomen, zonder die te melden bij de instanties, of de markt.

Concullega Optiver trof hetzelfde lot, maar dat is niet beursgenoteerd. Voor Flow bedraagt de schade €5 miljoen, waarvan de helft bestaat uit boete en de andere helft uit het moeten inleveren van de winst op de transacties. Analist Maryin Crum sloeg aan het rekenen en vond uit hoe groot de deuk in de winst- en verliesrekening van Flow Traders is.

Flow Traders heeft een tik op de vingers gekregen van Italiaanse toezichthouder Cosob en dat levert een schadepost op van circa €5 miljoen. https://t.co/T9nlV5PkTu — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 5, 2024

Glorende kansen bij KPN

KPN viel, zoals zo vaak, niet echt op op het koersenbord vandaag, maar kwam toch met een aardig nieuwtje op de proppen. Vorige week nam het in een joint venture al een deel van het glasvezelnetwerk van concurrent Delta over, vandaag neemt het een meerderheidsbelang in een gezamelijke onderneming met pensioenfonds ABP, waarin infrastructiuur voor mobiele netwerken is ondergebracht.

Twee strategische moves die de positie van KPN in de Nederlandse telecominfrastructuur versterken, een positie die volgens analist Teun Verhagen ijzersterk is: "als KPN in de toekomst besluit deze transactie inderdaad als voorbeeld te nemen voor bijvoorbeeld de eigendomsstructuur van het glasvezelnetwerk, dan gloren hier flinke kansen voor aandeelhouders".

Dat is wel toekomstmuziek uiteraard. Hoe Verhagen tegen de huidige beleggingskansen van KPN aankijkt leest u hier:

KPN krijgt met TowerCo ook grip op het mobiele netwerk https://t.co/WXuClFEcFN — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 5, 2024

De brede markt

De AEX fietst met drie chippers in de kopgroep het hele Europese peloton op een hoop

Nederland levert met ASML en Adyen de twee grootste stijgers in de Euro Stoxx 50

De Bel20 presteert het om te dalen op een dag waarop de meeste beurzen ruim in het groen staan

Ook op Wall Street regeert tech: Nasdaq +0,8%, Dow Jones +0,2%

De rentes dalen verder, Amerikaanse 10-jaars nu op 4,29%, de Duitse op 2,50%

De dollar trekt wat aan de laatste twee dagen, EURUSD noteert weer ruim onder $1,09

De daling van de olieprijs komt even tot stilstand

Goud en bitcoin kijken weer omhoog: goud boven $2350, bitcoin weer boven de $70K

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Het hele podium is voor de chippers vandaag

Andere tech (Adyen) volgt daar kort achter (+4,6%), Prosus (+0,6%) volgt meestal zijn eigen (Chinese) route

Heineken (+3,1%) draait zonder noemenswaardig nieuws knap mee bovenin de AEX

De daling van de olieprijs komt tot stilstand waardoor Shell (-0,1%) ook even vlak ligt

ArcelorMittal (-1,9%) kreeg een kleine koersdoelverlaging van ING (bleef wel een koopadvies)

Aperam (-1,6%) ligt al even slecht

Alfen (+4%) leidt de midkap-index

Basic-Fit (+1,9%) herstelt wat na twee dagen om de oren te hebben gekregen

Weinig grote uitslagen in de smallcapsectie, behalve stuiterbal Vivoryon (-6,7%), dat vandaag weer eens de hekkensluiter is

De agenda voor morgen

Het is natuurlijk ECB-dag morgen, maar veel Nederlandse beleggers zullen ook op het puntje van hun stoel meekijken naar de Besi-beleggersdag, die dit jaar in Oostenrijk wordt gehouden.

08:00 Fabrieksorders april (Dui)

09:00 Besi beleggersdag

11:00 Detailhandelsverkopen april (EU)

14:00 Fastned jaarvergadering

14:15 Europese Centrale Bank (ECB) rentebesluit

14:30 Steunaanvragen - wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans april (VS)

14:45 ECB rentebesluit: toelichting Lagarde

En dan nog even dit

Is het goed dat pensioenfondsen duurzaam beleggen?

Dat pensioenfondsen 'groen' beleggen, maakt ze niet per definitie activistisch. Vanuit een visie op rendement/risico kan het een te verdedigen keuze zijn. Net als trouwens de keus om wel in fossiel te blijven beleggen. https://t.co/5xwKOms7Zq — Martine Wolzak (@wolzak) June 5, 2024

Nieuw in 2025: de Texas Stock Exchange

A group backed by BlackRock and Citadel is planning to launch a NEW national stock exchange in Texas.



The Texas Stock Exchange (TXSE), which has raised about $120 million, will register with the SEC this year, start trading in 2025, and host its first listing in 2026.



The new… pic.twitter.com/qCCTkqWsHq — Wall St Engine (@wallstengine) June 5, 2024

Hebben verkiezingsuitslagen geen invloed op de beurs? Op sommige plekken echt wel

De verkiezingsuitslag in zowel India als Mexico waren een onprettige uitkomst voor beleggers. pic.twitter.com/xEAbMQK7Dn — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 5, 2024

Japanse ruimte-Renewi is gewild op de beurs