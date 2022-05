Powell ziet Amerikaanse economie "min of meer" zacht landen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve is vastberaden om de inflatie te bedwingen, maar gelooft ook in een "min of meer zachte landing" voor de Amerikaanse economie, in plaats van een harde terugval in een recessie. "Er zijn een aantal plausibele paden naar een 'softish' landing", zei Powell tijdens een paneldiscussie georganiseerd door de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Met dat woord "softish" bedoelt hij een landing die wel harder is dan frequente vliegers ooit meemaken, stelde Powell dat optimisme meteen weer bij. " Er kan wat pijn zijn" voor de Amerikanen, erkende hij, terwijl de Fed resolute stappen zet om de inflatie omlaag te brengen. De Amerikaanse aandelenbeurzen bleven stevig in positief terrein, nadat Powell was uitgesproken. Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen bleef nipt onder 3 procent. Bron: ABM Financial News

