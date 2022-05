Video: nog 10 procent correctie AEX in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is al flink afgekomen, maar zal vermoedelijk met nog eens 5 tot 10 procent dalen. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera tegen ABM Financial News. "Het is een tijd met veel risico's en het blijft nog wel even zo", zei de vermogensbeheerder. De druk op de beurzen wordt volgens Van Eerden met name veroorzaakt door de hoge inflatie en de stijgende rente. "En rente is de grootste vijand van stijgende aandelenkoersen", aldus de vermogensbeheerder. Van Eerden verwacht dat aandelen nog wel een tijdje slecht blijven liggen. Zelf kijkt hij met name naar wat defensievere aandelen en niet zo zeer naar groeiaandelen. Hij verwacht dat deze laatste categorie nog verder zal dalen. Klik hier voor: nog 10 procent correctie AEX in verschiet Bron: ABM Financial News

