Ahold uit de toon op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, nadat een hoger dan verwacht Amerikaans inflatiecijfer slechts een kortstondige schok veroorzaakte op de mondiale markten. De AEX bouwde de ochtendwinst uit en sloot 1,76 procent hoger op 681,53 punten. De markt ging een beetje wild alle kanten op, zag vermogensbeheerder Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger, maar de AEX is toch zeer positief de dag uitgegaan na het inflatiecijfer, terwijl op Wall Street de technologiefondsen "nog steeds onder water staan". Hoewel de daling wat tegenviel, lijkt de inflatie toch wel over zijn top heen te zijn, al zal die de komende maanden nog wel hoog blijven, zei Zwanenburg. Hij wees op de tienjarige Amerikaanse rente die weer is gestabiliseerd onder 3 procent. Dat is een teken dat de markt verwacht dat de Fed voorlopig kan volstaan met een aantal renteverhogingen van 50 basispunten. Daarbij helpt ook dat de ECB heeft laten doorschemeren mogelijk al eerder de rente te verhogen dan eerder werd gezegd. Voorzitter Christine Lagarde hintte vanochtend op een renteverhoging in juli. Positief voor de Europese beurzen is de lagere aardgasprijs, waar we erg afhankelijk van zijn. De dure olie kan nog wel worden vervangen, volgens Zwanenburg. En hoewel het kwartaalrapport van Ahold Delhaize woensdag niet goed werd ontvangen, verloopt het bedrijfsresultatenseizoen over het algemeen positief. Zo verhoogde Ahold Delhaize zijn winstverwachting zelfs licht. "De impact van de oorlog in Oekraïne, afgezien van het verlies van mensenlevens, lijkt beperkt voor de bedrijfsresultaten", stelde Zwanenburg. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0550. De olieprijzen stegen met 5 procent, tot 105,00 dollar voor een vat WTI-olie. In de namiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week te zijn gestegen met 8,5 miljoen vaten. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen verloor Ahold Delhaize 5 procent, hoewel de omzet in het eerste kwartaal groeide en de margedruk meeviel. Volgens Jefferies waren de cijfers conform verwachting. Zwanenburg relateerde de negatieve reactie aan tegenvallende berichten over de aanstaande beursgang van onlinewinkel Bol.com, maar noemde dit overdreven. Internetinvesteerder Prosus won 6 procent, mede geholpen door een positief rapport van Bank of America, en ook halfgeleiderfondsen ASML, ASMI en Besi veerden op met koerswinsten van 5 procent. Grondstoffenbedrijven ArcelorMittal en energiereus Shell profiteerden van het terugkerende optimisme met winsten van bijna 4 procent. In de AMX blonk Alfen uit. De maker van laadpalen voor elektrische auto's schoot 15 procent omhoog na een flinke omzetstijging en verhoging van de outlook. Alfen mikt nu voor dit jaar op een omzet van 350 tot 420 miljoen euro, in plaats van 330 tot 370 miljoen euro. InPost leverde 1 procent in. Het kluisjesbedrijf zag de kwartaalomzet bijna verdubbelen na de overname van Mondial Relay, maar ziet ook de kosten oplopen. Inpost waarschuwde opnieuw voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, naast de hoge energieprijzen en inflatie. Grondstoffenproducent AMG schreef 3 procent bij. Onder de kleinere aandelen wonnen Accsys 8 procent en Fastned 5 procent. Tussenstanden Wall Street De S&P500 steeg 0,9 procent en de Nasdaq noteerde vlak bij de slotgong op het Damrak. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.