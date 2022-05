Wall Street fors lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag fors lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 3,6 procent tot 4.147,21 punten, de Dow Jones index verloor 3,1 procent op 32.997,97 punten en de Nasdaq sloot 5,0 procent lager op 12.317,69 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten stonden donderdag onder druk, waarbij technologieaandelen het voortouw namen, terwijl beleggers de implicaties van de meest agressieve verkrapping van het monetaire beleid door de Fed in meer dan twee decennia probeerden in te schatten.

De opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell dat het beleidscomité niet actief heeft overwogen om de rente met driekwart procentpunt, ofwel 75 basispunten, te verhogen, bood verlichting voor beleggers, die steeds banger waren geworden dat de Fed de rente ook te ver zou kunnen verhogen, waardoor de economie uiteindelijk in een recessie zou kunnen belanden.

Maar donderdag nam het optimisme van beleggers af. Zelfs nu een grotere renteverhoging in de komende van tafel is, worden beleggers nog steeds geconfronteerd met de meest agressieve verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid sinds 2000. Veel beleggers vragen zich nu af hoe hoog de Fed de rente de komende twee jaar zou kunnen verhogen en hoe dat zou kunnen doorwerken in de economie en bedrijfswinsten.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste steunaanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week zijn gestegen met 19.000 tot 200.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 182.000 eerste steunaanvragen.

De euro/dollar noteerde op 1,0549. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0558 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0621 op de borden.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,4 procent, ofwel 0,45 dollar, hoger op 108,26 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het Amerikaans banenrapport, gevolgd door het consumentenkrediet later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Groeiaandelen stonden donderdag onder druk. Chipmakers als Advanced Micro Devices en Nvidia daalden respectievelijk circa 6,0 procent en ongeveer 8,0 procent. Tesla verloor ruim 9,0 procent, terwijl Netflix circa 8,0 procent daalde.

Elon Musk heeft toezeggingen gekregen van investeerders voor meer dan 7 miljard dollar aan financiering voor zijn overnamebod op Twitter. De CEO van Tesla kreeg toezeggingen van onder meer Sequoia Capital, mede-oprichter Larry Ellison van Oracle Corp, die 1 miljard dollar bijdraagt, en VyCapital. Het aandeel Twitter steeg bijna 2,0 procent.

eBay is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken, onder andere als gevolg van een daling van de reële waarde van zijn beleggingen in aandelen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse onlineveilinghuis. Het aandeel verloor bijna 12,0 procent.

Booking Holdings heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en zei dat de mondiale reistrends in het huidige kwartaal sterker worden. Het aandeel steeg circa 3,5 procent.

ConocoPhillips heeft in het eerste kwartaal flink meer winst gemaakt en daar zullen aandeelhouders ook van profiteren. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. Het aandeel noteerde circa 1,5 procent lager.

Royal Caribbean schreef afgelopen kwartaal rode cijfers, maar de operationele kasstroom was in april weer positief en de cruisemaatschappij verwacht in de tweede jaarhelft weer winstgevend te zijn. Het aandeel verloor bijna 6,0 procent.

Online marktplaats Etsy kwam met een voorzichtige outlook voor het lopende kwartaal. Het aandeel daalde circa 18,0 procent.

Shopify daalde ruim 15,0 procent. Afgelopen kwartaal was verlieslatend. Verder wil Shopify voor 2,1 miljard dollar Deliverr overnemen.