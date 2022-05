Beursblik: outlookverhoging AMG geen verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft woensdag nabeurs de outlook voor 2022 verhoogd, maar een heel grote verrassing was dit niet. Dit stelde analist Alan Spence van Jefferies. AMG mikt voor 2022 niet langer op een EBITDA van 225 miljoen dollar, maar op 260 miljoen tot 290 miljoen dollar. Dit was al de derde verhoging. Spence wees erop dat de analistenconsensus voor 2022 al rekende op een dergelijk niveau. De analist zag AMG vooral profiteren van de sterke markten voor vanadium en lithium. In 2019 mikte AMG op een EBITDA van 350 miljoen dollar binnen 5 jaar. Dat ijkpunt wordt volgens Spence binnen de afgesproken termijn wel gehaald, en binnen vijf jaar vanaf nu wil AMG een EBITDA halen van 500 miljoen dollar, zo meldde het woensdag. Jefferies heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 42,00 euro. Bron: ABM Financial News

