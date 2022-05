Winstwaarschuwing Covestro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Covestro heeft de winstverwachting voor 2022 verlaagd. Dit maakte het Duitse bedrijf maandagavond bekend. Reden is de aanhoudende coronalockdown in China, "vooral rond Shanghai". Maar ook stijgende energieprijzen, duurdere grondstoffen en een groeivertraging van de mondiale economie zijn aanleiding voor Covestro om voorzichtiger te worden. Inmiddels rekent Covestro voor dit jaar niet meer op een EBITDA van 2,5 tot 3 miljard euro, maar op 2 tot 2,5 miljard euro. De analistenconsensus mikt op 2,7 miljard euro. De operationele vrije kasstroom zal volgens Covestro dit jaar tussen de 400 en 900 miljoen euro liggen. Voorheen was de verwachting nog 1 tot 1,5 miljard euro. Analisten rekenen vooralsnog op 1,2 miljard euro. In het eerste kwartaal behaalde Covestro een EBITDA van 806 miljoen euro, vrijwel in het midden van de afgegeven bandbreedte van 750 tot 850 miljoen euro. De consensus ging uit van 774 miljoen euro. Voor het lopende tweede kwartaal rekent Covestro op een EBITDA van 430 tot 530 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

