Russische centrale bank verlaagt rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische centrale bank heeft de rente verlaagd, van 17 tot 14 procent. Dit werd vrijdagavond bekend.



"De economische activiteit neemt af", zei voorzitter van de centrale bank Elvira Nabiullina in een toelichting. "Het beëindigen van langdurige economische betrekkingen zal een negatief effect hebben."



De centrale bank waarschuwde dat het Russische bruto binnenlands product door de internationale sancties die zijn opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne, kan dalen met 8 tot 10 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.