JPMorgan verhoogt koersdoel Shell

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft dinsdag in aanloop naar de kwartaalcijfers het koersdoel voor Shell verhoogd van 27,00 naar 28,50 Britse pond, met handhaving van het Overwogen advies. De analisten van de Amerikaanse zakenbank zijn vooral goed te spreken over de tak Integrated Gas, waarvoor zij hun raming verhoogden van 3,8 naar 4,4 miljard dollar. In de eerste drie maanden van 2022 behaalde Shell volgens JPMorgan een nettowinst van 8,6 miljard dollar in totaal. De zakenbank zit daarmee naar eigen zeggen 14 procent boven de analistenconsensus. De operationele vrije kasstroom, exclusief werkkapitaal, bedroeg volgens de bank 13,8 miljard dollar. Het aandeel Shell wint dinsdag 1,4 procent in Amsterdam. Bron: ABM Financial News

