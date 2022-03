Wall Street wacht positieve handelsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een groene opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,6 procent hoger, net als die op de Dow Jones index. Na het scherpe verlies maandag lijkt de Nasdaq dinsdag te herstellen.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade volgen beleggers het nieuws rond Oekraïne en de recente lockdowns in China, waar sprake is van een flinke nieuwe corona-uitbraak.

"Beleggers kijken nu naar twee situaties en vragen zich af welke erger is: de oorlog en de impact op de mondiale economie of de verstoringen in de aanvoerketen die de Nasdaq voor het eerst sinds 2020 in een bear market heeft getrokken", aldus Aslam.

Daarnaast dreigen nieuwe sancties tegen Beijing vanuit Washington, wanneer China Rusland gaat helpen de sancties tegen Moskou te omzeilen.

"Een beetje een perfecte storm, met een sterke toename van coronabesmettingen in China en de implicaties hiervan op de vraag en de aanvoerketen, en verdere zorgen over de relatie tussen China en Rusland en mogelijke sancties als China steun zou verlenen aan Rusland", aldus Stephen Innes van SPI Asset Management.



De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, waarna woensdagavond het rentebesluit volgt, met naar verwachting de eerste renteverhoging in ruim drie jaar.



Op macro-economisch vlak is er dinsdag specifiek aandacht voor de Amerikaanse producentenprijzen in februari. Die stegen afgelopen maand minder hard. De producentenprijzenindex steeg met 0,8 procent en de kernprijzen met 0,2 procent. In januari stegen de producentenprijzen in de Verenigde Staten op maandbasis nog met 1,2 procent en de kernprijzen met 0,8 procent.

Verder daalde de Empire State index tot een stand van 11,8 negatief. Dat is het laagste punt in bijna twee jaar.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0995. Een vat WTI wordt dinsdag 8 procent goedkoper op 95 dollar.

Bedrijfsnieuws

Delta Air Lines heeft de outlook voor het eerste kwartaal verhoogd. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij denkt dat de omzet ten opzichte van 2019, voor de coronapandemie, met 78 procent is hersteld, waar in januari nog werd gerekend op 72 tot 76 procent. Verder rekent Delta op een positieve vrije kasstroom in maart, omdat het een sterke vraag verwacht in het voorjaar en de zomer. Ook sectorgenoten als Southwest Airlines, American Airlines en United Airlines verhoogden hun outlook. Luchtvaartaandelen noteren in de voorbeurshandel 4 tot 6 procent hoger.

Bioscoopketen AMC Entertainment neemt een belang van 22 procent in goud- en zilvermijnbedrijf Hycroft. Het aandeel van AMC lijkt 3 procent hoger te openen.

Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway, gaat de vergoedingen voor zijn bezorgers verhogen vanwege de duurdere benzine. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van een email die Grubhub aan zijn bezorgers stuurde.

Slotstanden

Wall Street sloot maandag overwegend lager. De S&P 500 verloor 0,7 procent op 4.173,11 punten en de Dow Jones index steeg fractioneel op 32.945,24 punten. De Nasdaq leverde 2,0 procent in op 12.581,22 punten.