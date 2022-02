Valuta: stilte voor de storm Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Op de valutamarkten lijkt momenteel sprake van stilte voor de storm, maar er staan gebeurtenissen voor de deur die de potentie hebben voor substantiële koersschommelingen. Dit zei valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst zondag in een analyse.



"De markten lijken te wachten op een trigger om een kant te kiezen. We zagen afgelopen week diverse zaken voorbij komen die kortstondig voor wat beweging zorgden, maar niet doorzetten: Wel of geen de-escalatie aan de Oekraïense grens, ECB wel of niet op weg naar monetaire verkrapping, gaat de Fed versnellen met het verhogen van de rentes of nog niet, het laat de valutamarkten ogenschijnlijk koud", aldus Derks.

Of toch niet? Volgens de valutaspecialist van iBanFirst volgen de valutamarkt op korte termijn "met spanning" de ontwikkelingen aan de Oekraïense grens. Derks verwacht dat een Russische invasie grote impact zal hebben op de euro/dollar, die daarbij kan dalen tot de recente lows van 1,1125.



Sowieso zijn er weinig argumenten voor een sterkere euro momenteel, nu de Fed en de ECB qua beleid steeds meer uit elkaar lopen. Daar waar de Amerikaanse centrale bank de rente mogelijk sneller gaat verhogen, proberen beleidsmakers van de ECB juist de hawkish toon van voorzitter Lagarde tijdens de laatste beleidsvergadering, wat af te zwakken. Derks verwacht in de komende maanden een verzwakking van de euro/dollar richting de 1,10.



Een Russische invasie kan echter voor een rem zorgen op de rente-ontwikkelingen zoals die nu worden ingeschat, volgens Derks.



"Immers met zoveel extra onzekerheden blijven centrale bankiers eerder aan de voorzichtige kant", aldus de marktkenner. Bron: ABM Financial News Of toch niet? Volgens de valutaspecialist van iBanFirst volgen de valutamarkt op korte termijn "met spanning" de ontwikkelingen aan de Oekraïense grens. Derks verwacht dat een Russische invasie grote impact zal hebben op de euro/dollar, die daarbij kan dalen tot de recente lows van 1,1125.Sowieso zijn er weinig argumenten voor een sterkere euro momenteel, nu de Fed en de ECB qua beleid steeds meer uit elkaar lopen. Daar waar de Amerikaanse centrale bank de rente mogelijk sneller gaat verhogen, proberen beleidsmakers van de ECB juist de hawkish toon van voorzitter Lagarde tijdens de laatste beleidsvergadering, wat af te zwakken. Derks verwacht in de komende maanden een verzwakking van de euro/dollar richting de 1,10.Een Russische invasie kan echter voor een rem zorgen op de rente-ontwikkelingen zoals die nu worden ingeschat, volgens Derks."Immers met zoveel extra onzekerheden blijven centrale bankiers eerder aan de voorzichtige kant", aldus de marktkenner.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.