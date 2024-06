Futures voorspellen voorzichtige opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken maandag dicht bij huis te zullen blijven. Futures op de S&P 500 noteerden rond lunchtijd 0,1 procent hoger, terwijl die op de Dow Jones index licht daalden. De Nasdaq-futures voorspellen een openingswinst van 0,4 procent.

Wall Street sloot vrijdag overwegend hoger, nadat de beurzen richting het slot wisten te herstellen, maar verloor op weekbasis wel terrein. De maand mei was evenwel sterk, vooral voor de Nasdaq. De techindex profiteerde van de AI-hausse en vooral de sterke kwartaalcijfers van Nvidia en kon afgelopen maand ruim 3,5 procent bijschrijven.

Na de meevallende PCE-inflatiecijfers op vrijdag, verschuift de aandacht nu naar de twee Amerikaanse banenrapporten, voordat de Federal Reserve volgende week zijn rentebesluit neemt.

"Over het algemeen verwacht de markt dat de Amerikaanse cijfers het huidige standpunt van de Fed om de rente nog een tijdje stabiel te houden zullen ondersteunen, mogelijk tot laat in het jaar wanneer de markten rekening beginnen te houden met de eerste renteverlaging," aldus ARJ Capital.

De recente macrogegevens, zoals de neerwaartse bijstelling van de Amerikaanse groei in het eerste kwartaal of de cijfers over de reële persoonlijke bestedingen, laten een neerwaartse trend zien, volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

"Vandaar de interesse om na te gaan of de Amerikaanse economie inderdaad afkoelt en zo ja, met hoeveel. De markt kan wat zwakkere data wel waarderen, maar geen cijfers die twijfels oproepen over een harde [economische] landing", volgens de expert.

Maandag is er aandacht voor de twee inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse industrie en verder staan de bouwuitgaven op de agenda.

De euro/dollar handelde rond het middaguur licht lager op 1,0834, terwijl de Amerikaanse obligatierentes verder daalden. Ook de olieprijzen daalden licht, na een volatiele ochtendhandel.

OPEC+ verlengde zijn productieverlagingen tot in 2025, maar gaat de vrijwillige beperkingen door een aantal van de grootste producenten, zoals Saoedi-Arabië en Rusland, na september dit jaar wel afbouwen richting september 2025.

De verlenging van de productieverlagingen zou voor een tekort kunnen zorgen op de oliemarkten en de prijzen kunnen opdrijven tijdens het piekseizoen van de vraag in het derde kwartaal, aldus ING.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen zit in zijn nadagen, met de komende weken nog een handjevol cijfers. Deze week openen onder meer HPE, Campbell Soup en Nio de boeken.

Qua bedrijfsnieuws is er daardoor weer meer aandacht voor individuele bedrijven. Live Nation Entertainment, moederbedrijf van concertkaartjesverkoper Ticketmaster, bevestigde vrijdagavond laat dat een hacker toegang heeft gekregen tot haar gegevens en gebruikersinformatie aan het verkopen is op het dark web. Het datalek zou geen grote impact moeten hebben op de financiën, aldus Live Nation, dat geen details gaf over de omvang van het lek. Het aandeel steeg 1,1 procent in de voorbeurshandel.

Meme-aandelen zitten maandag flink in de lift. GameStop won voorbeurs 69 procent en AMC Entertainment noteerde 26 procent hoger. Het Reddit-account van de particuliere belegger Keith Gill, online beter bekend als Roaring Kitty, plaatste op zondag voor het eerst sinds april 2021 weer een bericht, waaruit bleek dat hij een forse positie heeft genomen in de retailer van computerspellen en consumentenelektronica. Het screenshot, waarvan de echtheid niet kon worden geverifieerd, toonde aan dat Gill een positie in GameStop heeft opgebouwd van aandelen en opties met een waarde van 181,4 miljoen dollar.

Slotstanden

De S&P 500 steeg vrijdag 0,8 procent bij een slotstand van 5.277,51 punten, terwijl de Dow Jones index 1,5 procent won op 38.686,32 punten. De Nasdaq sloot fractioneel lager op 16.735,02 punten.