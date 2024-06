AEX begint goedgemutst aan razenddrukke beursweek en gaan DSM-Firmenich en Prosus spetteren?

De AEX-index lijkt de junimaand goed te beginnen, nadat in Azië de koersenborden donkergroen kleurden, vooral in de techsector. Zo mocht Prosus-deelneming Tencent 4,4% koerswinst verzilveren.

Aan nieuws geen gebrek deze ochtend. DSM-Firmenich houdt een beleggersdag. Het bedrijf liet voorafgaand hieraan alvast weten dat het sneller wil groeien, door zich te focussen op activiteiten met hogere marges en sterke groei in de segmenten Nutrition, Health en Beauty en door innovaties. Het speciaalchemiebedrijf mikt voor de middellange termijn op een autonome omzetgroei van 5 tot 7% en een aangepaste Ebitda-marge van 22 tot 23%. Afgelopen voorjaar zette DSM-Firmenich al een belangrijke stap in die richting door de aangekondigde afsplitsing van Animal Nutrition & Health.

Verder kondigden de OPEC+-landen gisteravond een verlenging van de productiebeperkingen aan. Ze willen hiermee de olieprijzen ondersteunen. Erg verrassend is dit niet. De olieprijzen lopen dan ook niet op, maar dalen zelfs.

Later op de dag volgen nog diverse inkoopdata en ook de rest van de week hoeft u zich niet te vervelen. Verderop blikken we uitgebreid vooruit op de beursweek.

Azië begint de beursweek goed - vooral tech

De Aziatische beurzen zijn de beursweek goed begonnen. Alleen op het Chinese vasteland wil het niet zo vlotten. Vooral techaandelen - chippers voorop - waren in trek nadat Nvidia nieuwe AI-chips onthulde die meer vermogen hebben en energiezuiniger zijn. Ook twee positieve inkoopmanagersindices voor de industrie droegen bij aan het positieve sentiment. In Japan bleek krimp omgeslagen in groei. En de cijfers van Caixin over de Chinese inkopers duidden op een groeiversnelling. Vrijdag bleek uit een andere meting, door de Chinese overheid, dat de inkoopmanagersindex onverwacht was gedaald, maar beide cijfers lopen wel vaker uiteen.

Hier de standen van de belangrijkste indices, geklokt om 07.40 uur:

Nikkei 225: +1,2%

TOPIX (Japan): +0,9%

Shanghai Shenzhen CSI 300: nagenoeg onveranderd

Shanghai Composite index: -0,5%

Hang Seng (Hongkong): +2,2%

Kospi (Zuid-Korea): +1,9%

Zoals gezegd lag tech er goed bij. Aandeelhouders van Prosus zullen in hun nopjes zijn met de koerssprong van Tencent:

Alibaba: +2,6%

Baidu: +1,7%

Prosus-deelneming Tencent: +4,4%

Samsung: 3,4%

TSMC: +3%

Indiase beurs veert op na overwinning Modi

In India kreeg de Nifty Fifty-index vleugels (+2,8%) nadat exit-polls uitwezen dat de partij van de huidige premier Narendra Modi aan de winnende hand is in de parlementsverkiezingen. Er zijn in totaal 543 zetels te verdelen. Mocht Modi worden herkozen, dan wordt dit zijn derde termijn.

Bijna 1 miljard mensen gingen naar de stembus en dat was een enorme operatie, die zes weken heeft geduurd. Onder Modi, die tien jaar geleden aan de macht kwam, is India een van de sterkst groeiende economieën ter wereld geworden. In 2022/2023 steeg het BBP met 7,2%. Het IMF verwacht dit jaar een economische groei van 6,8% en volgend jaar een groei van 6,5%. Ook de beurs deed het goed: de Nifty Fifty is de afgelopen vijf jaar met 95% opgelopen, tegen 64% voor de AEX.

Wall Street trekt fraaie eindsprint

Terwijl de AEX-index vrijdag vlak voor de finish struikelde, trokken de indices op Wall Street juist een eindsprint. De S&P 500 eindigde 0,8% hoger op 5.277,51 punten. De Dow Jones-index steeg zelfs met 1,5%. Alleen de Nasdaq eindigde fractioneel lager, maar eerder op de dag stond de index een stuk dieper in het rood.

Salesforce (-7,5%) wist zich enigszins te herstellen van de koersdreun van donderdag na tegenvallende cijfers en een teleurstellende outlook. Dell Technologies (-17,9%) kreeg juist een flink pak slag na cijfers. De omzet bij de tak die AI-servers maakt was flink gestegen, maar naar verluidt vielen de marges tegen.

De koers van Tesla (-0,4%) stond een beetje onder druk nadat bekend werd dat de autofabrikant in de VS meer dan 125.000 voertuigen moet terugroepen vanwege een storing in het waarschuwingssysteem voor veiligheidsgordels. De koers van beurslieveling Nvidia daalde met 0,8%, nadat er donderdag ook al bijna 4% vanaf ging. Waarschijnlijk namen beleggers na de recente rally wat winst van tafel.

De indicatoren:

De futures duiden op een hogere opening van de Europese beurzen.

De beurzen in Azië kleurden vannacht overwegend groen, met uitzondering van die in Shanghai.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) getuigt met een stand van 12,92 nog altijd van een relaxte stemming.

De euro staat fractioneel hoger op 1,0854 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is met 2 basispunten gedaald naar 4,49%. Dat is 5 basispunten meer dan een week geleden. De Nederlandse doet 2,95%: 8 basispunten hoger dan vorige week.

De olieprijzen dalen met 0,5%, ondanks de voortzetting van de productiebeperking door de OPEC+-landen. Voor een vat WTI wordt nu $76,80 neergeteld en een vaatje Brent kost $80,80.

De goudprijs staat 0,3% lager op $2.320 per troy ounce.

De koers van de bitcoin daarentegen staat maar liefst 1,6% in de plus op $68.685: bijna even hoog als een week geleden.

Adviezen

Ahold Delhaize: naar €25 van €23, maar advies blijft Verkopen - HSBC

Agenda deze week: rentebesluit ECB, banenrapport VS en Europese verkiezingen

Na een week van betrekkelijke rust staat beleggers de nodige hectiek te wachten. Zoals wel vaker zit het venijn in de staart, met donderdag het rentebesluit van de ECB en vrijdag het Amerikaanse banenrapport.

Maandag 3 juni: inkoopdata en beleggersdag DSM-Firmenich

Vandaag staat in het teken van inkoopmanagersindices voor de industrie. Japan en China (Caixin) zijn al doorgekomen. Later op de dag volgen die voor de eurozone en de VS. Het voorlopige Europese cijfer duidde nog wel op krimp, maar de index was harder gestegen dan verwacht, mede dankzij Duitsland. In de VS was sprake van een groeiversnelling.

Verder houdt DSM-Firmenich een beleggersdag, waarover u al een en ander heeft kunnen horen.

Dinsdag 4 juni: Duitse werkloosheid en Amerikaanse fabrieksorders



Morgen wordt een rustige dag: geen geagendeerd bedrijvennieuws en de macro-economische agenda bestaat uit niet veel meer dan de Duitse werkloosheid en Amerikaanse fabrieksorders. Het aantal Duitse werklozen zat in april in de lift, maar het werkloosheidspercentage is al maanden onveranderd: 5,9%. De Amerikaanse fabrieksorders stegen vorige maand minder hard dan verwacht.

Woensdag 5 juni: opnieuw inkoopdata



Woensdag komen er opnieuw inkoopdata: ditmaal voor de dienstensector. Ook hier wezen voorlopige cijfers op een groeiversnelling in Japan en de VS. In de eurozone was ook sprake van groei, maar minder hard dan verwacht. In China zijn alleen nog cijfers over april bekend en die stemmen niet erg hoopvol: de dienstensector stevent af op nulgroei.

Ook komt loonstrookjesverwerker ADP met een arbeidsmarktrapport, dat geldt als voorproefje van het cijfer van vrijdag.

Donderdag 6 juni: rentebesluit ECB en Europese verkiezingen



Donderdag houdt Besi een beleggersdag, waar nieuws uit kan komen. Maar de ogen zijn vooral gericht op Frankfurt, waar een rentebesluit op het menu staat. Dit leek aanvankelijk een gelopen race. DNB-president Klaas Knot en andere ECB-bestuurders lieten de afgelopen weken diverse malen weten dat ze rekening houden met een renteverlaging.

Maar sinds het inflatiecijfer van vrijdag is dat niet zo zeker meer. De inflatie was gestegen naar 2,6% op jaarbasis, tegen 2,4% in april en een verwachte 2,5%. De kerninflatie, zonder de prijzen van voedingsmiddelen en energie, liep op naar 2,9%, tegen 2,7% een maand eerder. De markt houdt ondanks deze tegenvaller nog steeds rekening met een renteverlaging, maar de kans is nu wel groter dat de ECB op 18 juli op de pauzeknop drukt en ook de maanden erna voorzichtig is met verdere renteverlagingen.

Donderdag kunt u ook naar de stembus om de Nederlandse afvaardiging in het Europees Parlement te kiezen. De belangstelling voor deze verkiezingen is gering. Toch staat er ook voor beleggers veel op het spel, zoals de digitale euro,de energietransitie, regeldruk voor bedrijven, handelsverdragen, bescherming van de chipindustrie en andere vitale infrastructuur tegen buitenlandse invloeden, de verdere ontwikkeling van de bankenunie, regelgeving rond crypto's en de mate van bemoeienis van Brussel met Nederlandse politiek.

Vrijdag 7 juni: Amerikaans banenrapport



Het maandelijkse Amerikaanse banenrapport stond al bekend als een 'market moving event', maar sinds enige tijd ligt er wat extra gewicht op. In zijn toelichting op het vorige rentebesluit zei Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, dat de Fed bereid is om te reageren (lees: de rente te verlagen) mocht de arbeidsmarkt onverwacht verzwakken. De Fed heeft immers een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit streeft zij naar volledige werkgelegenheid.

In dit licht zou slecht nieuws goed nieuws zijn: een afzwakkende arbeidsmarkt zal de Fed stimuleren om eerder aan de renteknop te draaien dan verwacht. Het cijfer over april stemde in dat opzicht hoopvol: de banengroei pakte lager uit dan verwacht, de werkloosheid liep iets op en de uurlonen waren minder hard gestegen.

Vrijdag blijkt of die trend doorzet. De markt verwacht enige stabilisatie. Dit zijn de verwachtingen:

Banengroei: 180K (versus 175K in april)

Werkloosheid: 3,9% (evenveel als in april)

Uurlonen op maandbasis: +0,3% (versus +0,2% in april)

Uurlonen op jaarbasis: +3,9% (evenveel als in april)

Hoewel in de groei van het aantal banen dus een stabilisatie wordt verwacht, is ten opzichte van voorgaande maanden wel sprake van enige afkoeling:

... en cijfers Nio

Verder opent Nio, een Chinese fabrikant van elektrische voertuigen, de boeken over het eerste kwartaal. Het concern verlaagde eind maart de outlook. Het verwachtte toen 30.000 auto's af te leveren in Q1, terwijl eerder werd gerekend op 31.000 tot 33.000 EV's. Nio worstelt met een toegenomen concurrentie op de Chinese markt en een prijzenoorlog.

Tot slot wordt een derde raming gemaakt van het BBP in de eurozone over het eerste kwartaal. De vorige meting duidde op een economische groei van 0,3% op kwartaalbasis, terwijl in het vierde kwartaal nog sprake was van een krimp van 0,1%. Op jaarbasis was het BBP met 0,4% gestegen, tegen een magere groei van 0,1% in Q4 van 2023.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de week:

MAANDAG 3 JUNI

01:30 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Jap)

03:45 uur: Inkoopmanagersindex industrie Caixin mei (Chi)

06:30 uur: Omzet detailhandel april (NL)

09:00 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei (NL)

09:00 uur: DSM-Firmenich - Beleggersdag

09:55 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei def. (Dld)

10:00 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei def. (eur)

10:30 uur: Inkoopmanagersindex industrie mei def. (VK)

15:45 uur: Inkoopmanagersindex industrie (S&P) mei def. (VS)

16:00 uur: Inkoopmanagersindex industrie (ISM) mei (VS)

16:00 uur: Bouwuitgaven - April (VS)

DINSDAG 4 JUNI 2024

09:55 uur: Werkloosheid mei (Dld)

16:00 uur: Vacatures april (VS)

16:00 uur: Fabrieksorders april (VS)

WOENSDAG 5 JUNI 2024

01:30 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def. (Jap)

03:45 uur: Inkoopmanagersindex diensten (Caixin) mei (Chi)

09:55 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def (Dld)

10:00 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def (eur)

10:30 uur: Inkoopmanagersindex diensten mei def (VK)

11:00 uur: Producentenprijzen april (eurozone)

13:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

13:00 uur: Campbell Soup Q3-cijfers

14:00 uur: Air France-KLM jaarvergadering

14:15 uur: Banenrapport ADP mei (VS)

15:45 uur: Inkoopmanagersindex diensten (S&P Global) mei def. (VS)

16:00 uur: Inkoopmanagersindex diensten (ISM) mei (VS)

16:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

DONDERDAG 6 JUNI 2024

08:00 uur: Fabrieksorders april (Dui)

09:00 uur: Besi beleggersdag

11:00 uur: Detailhandelsverkopen april (EU)

14:00 uur: Fastned jaarvergadering

14:15 uur: Europese Centrale Bank (ECB) rentebesluit

14:30 uur: Steunaanvragen - wekelijks (VS)

14:30 uur: Handelsbalans april (VS)

14:45 uur: ECB rentebesluit: toelichting Lagarde

VRIJDAG 7 JUNI 2024

04:00 uur: Handelsbalans mei (Chi)

06:30 uur: Consumptie huishoudens april (NL)

08:00 uur: Handelsbalans april (Dld)

08:00 uur: Industriële productie april (Dld)

11:00 uur: Economische groei eerste kwartaal def. (eurozone)

13:00 uur: Nio Q1-cijfers

14:30 uur: Banengroei en werkloosheid mei (VS)

16:00 uur: Groothandelsvoorraden april (VS)

21:00 uur: Consumentenkrediet april (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!