Euronext verwelkomt tweede nachtkijkerfabrikant

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Exosens mikt op een beursnotering in Parijs met de verkoop van bestaande en de uitgifte van nieuwe aandelen voor in totaal 300 miljoen euro. Dat maakte de fabrikant van militaire nachtkijkers maandag bekend. Exosens is een sectorgenoot van Theon International, dat in februari zijn debuut maakte op de beurs van Amsterdam. De beursnotering moet de ontwikkeling van het bedrijf ondersteunen met gerichte overnames, stelde het bedrijf. Exosens is wereldleider op het terrein van lichtversterking en innoveert veel op het gebied van detectie en het maken van beelden, stelde topman Jérôme Cerisier in een toelichting op de IPO. Het bedrijf telt 1.600 medewerkers en levert vooral aan de defensie-industrie. Meer dan 70 procent van de omzet was in 2023 afkomstig van zogeheten amplificatie van elektronen of elektromagnetische golven om een beeld te creëren. De rest van de omzet komt van detectiesystemen als onderdelen van niet-militaire producten. Exosens genereert 68 procent van de omzet in Europa. In de afgelopen drie jaar wist Exosens de omzet bijna te verdubbelen van 166 miljoen naar 319 miljoen euro. De aangepaste EBITDA-marge was 29 procent in 2023. Voor 2024 mikt Exosens op een autonome omzetgroei richting de 20 procent met een aangepaste EBITDA van minimaal 115 miljoen euro. Verder wil Exosens de omzet tussen 2023 en 2027 verdubbelen en 20 tot 25 procent van de nettowinst uitkeren als dividend. Ter vergelijking: Theon, het Griekse nachtkijkerbedrijf met een notering in Amsterdam, verwacht dit jaar een omzet van 330 tot 350 miljoen euro en een EBIT-marge van circa 25 procent. Theon wil 30 tot 40 procent van de winst uitkeren als dividend. Het aandeel Theon werd begin februari voor 10 euro per aandeel naar de Amsterdamse beurs gebracht. Maandagmiddag noteerde het aandeel op 13,84 euro. Bestaande en nieuwe aandelen Er worden 6 miljoen bestaande aandelen aangeboden met een waarde van 120 miljoen euro, afkomstig van HLD Europe, Invest Prince Henri, Invest Gamma en nog enkele kleinere aandeelhouders. HLD wil een controlerend belang behouden. Daarnaast wil Exosens 134 miljoen euro ophalen met de uitgifte van 6,71 miljoen nieuwe aandelen, terwijl 2,29 miljoen stukken gereserveerd worden voor Bpifrance Participations voor een bedrag van 46 miljoen euro. Beleggers kunnen vanaf maandag inschrijven op de stukken. De plaatsing van de bestaande aandelen sluit donderdagmiddag, wanneer ook de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal worden bepaald. Vanaf vrijdag moet de handel in het aandeel van start gaan in Parijs. Bron: ABM Financial News

