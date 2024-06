Mislukte HAL-belegging leverde drones aan Rusland

HAL Holding werd in 2021 voor ruim 300 miljoen euro meerderheidsaandeelhouder van de Duitse webwinkelketen Pro Gamers Group. Inmiddels is de investering volledig afgewaardeerd. Bovendien bleek Pro Gamers indirect 3500 drones te leveren aan Rusland in oorlog.

Pro Gamers Group, gevestigd in Berlijn en met webwinkels in Duitsland, Finland, Engeland, Taiwan en Australië, kwam in oktober 2021 voor bijna twee derde (64%) in handen van HAL, dat brood zag in de ontwikkeling, distributie en e-commerce van computerspelapparatuur. HAL kocht Pro Gamers van Gilde Buy Out Partners, inmiddels Rivean geheten.

De waardering van Pro Gamers bedroeg €820 miljoen, op basis van een omzet van €630 miljoen en een bedrijfsresultaat van €68 miljoen. Deze overname werd voor een belangrijk deel gefinancierd met bankschulden; het restant van ruim €300 miljoen kwam uit de kas van HAL.

Aan het einde van 2023 had Pro Gamers volgens het jaarverslag 2023 van HAL Trust nog slechts een omzet van €450 miljoen en van het bedrijfsresultaat was in 2022 nog €12 miljoen over. In 2022 verbeterde het naar €28 miljoen, maar HAL is verre van optimistisch over ProGamers:

“In 2023 verbeterden de resultaten ten opzichte van 2022, maar niet in de verwachte mate. Onze verwachting van de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf is eveneens verlaagd. Om die reden is, mede gezien de hoge leverage en de bijbehorende rentelasten, de boekwaarde van de investering in Pro Gamers in 2023 volledig afgewaardeerd.”

Poetin geholpen

In het jaarverslag 2022 Van HAL Holding staat iets meer over de oorzaken van de neergang, te weten

minder verkopen aan klanten in Rusland en Oekraïne als gevolg van de oorlog;

het einde van de lockdowns;

een marktbrede daling van de prijzen en marges van de game-apparatuur;

stijging van logistieke kosten door hogere containervrachtprijzeninflatie met minder bestedingsruimte bij consumenten.

Een Fins dochterbedrijf van Pro Gamers Group, Jimms, verkocht in 2022 drones aan het Finse bedrijf Luminor, dat ze exporteerde naar Rusland. Op exportdocumenten stonden bestemmingen in Turkije en Kazachstan, maar daar zijn de drones nooit aangekomen omdat ze via Rusland werden geëxporteerd.

Dat is gebleken uit onderzoek van de Finse Douane, het Amerikaanse ministerie van Handel en De Nederlandse politie. Wat de Nederlandse bijdrage was, werd niet duidelijk, maar kan gelegen zijn in het onderscheppen van berichtenverkeer. De CEO van Luminor, Gabriel Temini, werd in maart 2024 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Pro Gamers liet weten: “Jimms is in oktober 2022 gestopt met de verkoop van drones aan alle zakelijke klanten en heeft sindsdien geen drones meer verkocht. We zijn geschokt en betreuren het ten zeerste dat dit is gebeurd en we zullen ervoor blijven zorgen dat onze klanten onze waarden en bedrijfsnormen zo goed mogelijk delen.”

De volledige afboeking van de investering betekent een verlies van €306 miljoen. Daarvan is al €200 miljoen opgenomen in 2022. Door de slechte resultaten in combinatie met de overnamefinanciering bleef er van de waarde van het HAL-belang van 64% weinig over. Daarmee is de overname van Pro Gamers waarschijnlijk de slechtste investering in de geschiedenis van HAL.