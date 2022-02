Berenberg verhoogt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Fastned verhoogd van 90,00 naar 92,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van Berenberg zagen het aandeel dit jaar al flink onder druk staan, als gevolg van een breedgedragen rotatie van groei- naar waardeaandelen. "Ondanks dat Fastned dichterbij zijn doelstellingen op middellange termijn komt", aldus Berenberg. Volgens de analisten zijn beleggers ongeduldig, omdat de pijplijn van Fastned te weinig groeiversnelling laat zien. "Desondanks vinden we het bedrijf ideaal gepositioneerd om de marges en vrije kasstroom snel aan te jagen." Het aandeel Fastned daalde donderdagochtend licht tot 37,85 euro. Bron: ABM Financial News

