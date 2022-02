AEX zet herstel naar verwachting door

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,1 procent.

De AEX koerste maandag al 1,5 procent hoger naar 755,20 punten. De maand januari leverde desondanks een verlies op van ruim 5 procent. Ook Wall Street wist maandag overtuigend de weg omhoog te vinden met als uitblinker de Nasdaq index met een winst van 3,4 procent, nadat de techbeurs vrijdag ook al meer dan 3 procent steeg.

Januari kende veel beweeglijkheid op de beurs, en de Dow, S&P 500 en Nasdaq eindigen de eerste maand van 2022 met verliezen van 3 tot 9 procent. Voor de Nasdaq was het de slechtste maand sinds maart 2020, ondanks de scherpe opleving in de laatste twee handelsdagen.

"Er kan gesproken worden van extreme volatiliteit dit jaar", aldus Louise Dudley, portefeuillemanager bij Federated Hermes. "Mensen maken zich vooral zorgen omdat de renteverwachtingen steeds verder oplopen. Volgens Dudley zal de volatiliteit afnemen naarmate beleggers meer duidelijkheid krijgen op welk niveau de inflatie zal pieken, en welke impact bedrijven op dit vlak verwachten.

Analisten wijzen er op dat de recente volatiliteit op de beurzen historisch niet ongewoon is en dat juist de periode van de afgelopen jaren, waarbij een continue geldstroom richting aandelen zorgde dat correcties achterwege bleven, uitzonderlijk is.

Vorige week noteerde de Amerikaanse S&P 500 index op intradagbasis kortstondig in correctiegebied, ofwel een niveau 10 procent lager dan de hoogste stand ooit. Door de recente comeback noteert de hoofdindex nu 6,3 procent onder zijn piek. De technologiezware Nasdaq index bevindt zich wel nog steeds in een correctie, met een daling van 12 procent ten opzichte van zijn hoogste punt ooit.

Sinds 1950 kende de S&P 500 volgens zakenbank Goldman Sachs 33 correcties, die gemiddeld 5 maanden aanhielden.

In Azië waren vanochtend de meeste beurzen gesloten in verband met feestdagen. Tokio en Sydney waren wel open en de Nikkei index en ASX 200 index koersten enkele tienden van een procent hoger. De Reserve Bank of Australia liet vanochtend de rente ongemoeid op het laagste niveau ooit van 0,1 procent en meldde dat het gaat stoppen met het inkopen van obligaties.

De olieprijs steeg daarnaast maandag verder. Bij een settlement van 88,15 dollar werd een vat West Texas Intermediate in New York zo'n 1,5 procent duurder. In januari steeg de WTI-olieprijs met 17 procent. Woensdag vergadert OPEC+ over de bestaande productie-afspraken.

Volgens analist Warren Patterson van ING zijn het de spanningen tussen Oekraïne en Rusland die de olieprijzen momenteel aanjagen. Gevreesd wordt voor een Russische invasie, gezien de 100.000 Russische soldaten die zich momenteel aan de grens bevinden. De Verenigde Staten en zijn bondgenoten dreigen ondertussen met strenge sancties tegen Rusland als Moskou Oekraïne inderdaad binnenvalt.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de inkoopmanagersindices voor de industrie die in de loop van de handelsdag in Europa en de VS worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Shell van 24,00 naar 27,50 euro, of 23,50 Britse pond, met een onveranderde koopaanbeveling.

Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel voor AkzoNobel van 106,00 naar 96,00 euro met handhaving van het Houden advies.

In een zogeheten januaribericht meldde Value8 dat de intrinsieke waarde eind derde kwartaal 8,43 euro per aandeel bedroeg, exclusief dividenden, en dat de intrinsieke waarde eind 2021 hoger lag dan een kwartaal eerder. Dit zou "een mooie stijging ten opzichte van ultimo 2020 impliceren", toen de intrinsieke waarde uitkwam op 7,62 euro per aandeel, volgens Value8.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won maandag 1,9 procent op 4.515,55 punten, de Dow Jones index sloot 1,2 procent in de plus op 35.131,86 punten en de Nasdaq steeg 3,4 procent op een slot van 14.239,88 punten.