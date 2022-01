Lanxess en Advent willen bod op divisie DSM doen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Speciaalchemiereus Lanxess en investeerder Advent bereiden een bod voor op de kunststofactiviteiten van DSM. Dit schrijft het Duitse Handelsblatt vrijdag. Het prijskaartje voor DSM Engineering Plastics worden geschat op circa 3 miljard euro. Lanxess besteedt deze activiteiten nu nog uit aan HPM, en daarmee zou de over te nemen tak van DSM moeten worden gecombineerd, volgens de Duitse krant. DSM Engineering Plastics levert vooral hoogwaardige kunststoffen voor elektrische auto's. Bron: ABM Financial News

