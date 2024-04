Beursblik: schikking Philips veel eerder dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Philips kondigde maandag bij de kwartaalcijfers een schikking van 1,1 miljard dollar in de VS aan met betrekking tot letselschade en medische monitoring rond zijn slaapapneu-apparaten en dat was veel eerder dan verwacht. Dit schreef analist Marc Hesselink van ING in een reactie. "We verwachtten een schikking eind 2024/begin 2025", aldus Hesselink, die de schikking verder een "black box-gebeurtenis" noemde, met een "onzekere timing" die nu is opgelost. Het aandeel Philips steeg maandag kort na de opening ruim 30 procent. Volgens Hesselink zit er een premie in het "wegnemen van de onzekerheid." De enige risico's die nu overblijven met betrekking tot de terugroeping bij Respironics zijn volgens ING het onderzoek door Amerikaanse justitie naar strafrechtelijk wangedrag, schikkingen in andere geografische gebieden, die vermoedelijk veel lager zullen zijn, en enkele andere rechtszaken, onder andere met betrekking tot SoClean. Kijkend naar de cijfers, wist de aangepaste EBITA de analistenverwachtingen met 7 procent te verslaan, volgens de analist. ING heeft een Houden advies en een koersdoel van 19,00 euro op Philips. Het aandeel Philips steeg maandag 29 procent naar 25,52 euro. Bron: ABM Financial News

