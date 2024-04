Signify start inkoop eigen aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify start vandaag met het inkopen van circa 450.000 miljoen aandelen. Dit meldde het verlichtingsbedrijf maandagochtend. Het inkoopprogramma, dat bij de huidige aandelenkoers een waarde van circa 11 miljoen euro heeft, moet uiterlijk in het lopende kwartaal zijn afgerond. De ingekochte aandelen gebruikt de onderneming voor het belonen van het eigen personeel. Bron: ABM Financial News

