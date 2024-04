Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel op IMCD verlaagd van 153,00 tot 144,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Dit bleek maandag uit een analistenrapport. Kepler verlaagde zijn taxaties voor de EBITA voor 2024, 2025 en 2026 met 7 procent, nadat de resultaten van IMCD in het eerste kwartaal onder druk stonden. Ook gaf IMCD geen outlook af. "We gaan ervan uit dat de bedrijfstrends niet verslechteren", aldus Kepler. Het aandeel IMCD noteerde maandag 1,8 procent hoger op 144,25 euro. Bron: ABM Financial News

