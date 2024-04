Valuta: vermoedelijke interventie BoJ na kelderen yen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse yen daalde maandagochtend vroeg ten opzichte de Amerikaanse dollar naar het laagste niveau sinds 1990, op een stand van 160,21, om vanaf dat niveau plotseling bijna twee procent op te veren naar een stand van 155,70. Dit zou volgens valutastragen van ING kunnen wijzen op interventie door de Bank of Japan. Tokio wilde vanochtend niet officieel reageren, maar deze bewegingen hebben "alle standaardkenmerken van valuta-interventie: de "lijn in het zand" op 160,0, de sterke toename van het volume en de omvang van de beweging", aldus ING. De markten zullen verdere opmerkingen van Japanse functionarissen op dit moment nauwlettend volgen, volgens ING. "Ten eerste om enige bevestiging te krijgen dat ze hebben ingegrepen, maar vooral om te horen of ze aangeven dat dit een "interventiecampagne" wordt in plaats van een eenmalige stap", zeiden de valutakenners. ING verwacht dat de wisselkoers dollar/yen volatiel zal blijven vandaag, schommelend tussen de 156 en 157. Maandag halverwege de ochtend noteerde het muntpaar op 155,85. Verder staan de valutamarkten komende week in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond en de twee banenrapporten uit de VS, die respectievelijk woensdagmiddag en vrijdagmiddag verschijnen. "Een belangrijke week voor de valutamarkten", aldus ING. Bij de laatste drie rentebesluiten van de Fed noteerde de dollar vervolgens lager, maar "de kans [Fed-voorzitter] Powell woensdag meer dovish klinkt dan de markt verwacht, is deze keer echter kleiner", aldus ING, dat geen renteverlaging in de VS verwacht vóór september. De bank vindt het Amerikaanse banenrapport van vrijdag verder belangrijker dan de Fed-bijeenkomst. "Wij denken dat de dollar eerder wat terrein zal verliezen door de banencijfers dan door de Fed", aldus ING. De euro/dollar handelde maandagochtend 0,2 procent hoger op 1,0713. Bron: ABM Financial News

