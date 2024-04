Update: Stevig verlies Philips na schikking VS

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van 2024 een verlies van bijna een 1 miljard euro geboekt, nadat het een schikking trof in de VS voor de problemen met zijn slaapapneu apparaten. Wel lijkt Philips op weg om de eigen outlook voor 2024, die vandaag werd herhaald, te halen. Dit bleek maandagochtend uit cijfers van het concern.

"We begonnen het jaar in lijn met ons verbeteringsplan voor 2024, met een positieve groei van de orderontvangst buiten China en een sterke margeverbetering. Ondersteund door belangrijke innovaties en een sterke focus op onze uitvoeringsprioriteiten blijven we vertrouwen hebben in ons plan voor prestatieverbetering voor 2024", zei CEO Roy Jakobs in een toelichting.

Maandag kondigde Philips een schikking aan met betrekking tot letselschade en medische monitoring in de VS. Philips Respironics kwam overeen om in totaal 1,1 miljard dollar te betalen, zei het bedrijf.

Philips sloot ook een overeenkomst met verzekeraars om 540 miljoen euro te betalen ter dekking van productaansprakelijkheidsclaims met betrekking tot het terugroepen van Respironics, meldde het bedrijf maandag verder.

Deze inkomsten worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 verantwoord en de betaling wordt in de loop van 2024 verwacht, aldus Philips.

"De gerelateerde betalingen worden verwacht in 2025 en zullen worden gefinancierd uit de kasstroomgeneratie van Philips. Als gevolg hiervan is in het eerste kwartaal van 2024 een voorziening van [omgerekend] 982 miljoen euro getroffen", aldus het bedrijf.

Eerder deze maand kon Philips al melden dat de Amerikaanse rechter akkoord is gegaan met de deal die het bedrijf sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration. Die had betrekking op de consent decree, die zich voornamelijk richt op de bedrijfsactiviteiten van Philips Respironics in de VS.

"Nu deze overeenkomst is goedgekeurd […] hebben we een duidelijke routekaart om geleidelijk de activiteiten weer te herstellen en patiënten over de hele wereld te bedienen", zei Jakobs destijds in een toelichting.

Cijfers eerste kwartaal

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,14 miljard euro, tegen 4,17 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De analistenconsensus rekende op 4,15 miljard euro.

De divisie Diagnosis & Treatment droeg met ruim 2,0 miljard euro het meest bij aan de omzet. Op jaarbasis was dat een stijging van 1,0 procent. De markt rekende ook op 2,0 miljard euro.

Bij Connected Care kwamen de opbrengsten op jaarbasis 5,0 procent lager uit op 1,16 miljard euro, waar analisten 1,22 miljard euro voorzagen. De omzet bij Personal Health kwam uit op 790 miljoen euro. Dat was op jaarbasis 1,0 procent minder. De consensus voorspelde 798 miljoen euro.

Op een vergelijkbare basis steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 2,4 procent, waar analisten ook rekenden op een groei van 2,4 procent.

De vergelijkbare omzetstijging van 3,0 procent voor Diagnosis & Treatment, een krimp van 1,0 procent bij Connected Care en weer een stijging van 3,0 procent bij Personal Health, gaven een gemengd beeld ten opzichte van een groei van 2,3, 2,2 en 3,8 procent voor deze divisies, waar de markt op rekende.

De aangepaste EBITA kwam in het eerste kwartaal uit op 388 miljoen euro, tegen 350 miljoen euro een jaar eerder en boven de verwachting van 361 miljoen euro waar analisten vooraf op rekenden.

De bijbehorende marge verbeterde van 8,6 naar 9,4 procent, waar de markt 8,7 procent voorspelde.

Onder de streep restte het afgelopen kwartaal een verlies van 998 miljoen euro, vanwege de Amerikaanse deal, waar analisten de nettowinst op 64 miljoen euro hadden ingeschat. Vorig jaar boekte Philips in het eerste kwartaal nog een verlies van 665 miljoen euro.

Outlook

Voor heel 2024 voorziet de analistenconsensus een omzet van 18,60 miljard euro, wat neerkomt op een stijging op vergelijkbare basis van 4,0 procent. Philips zelf gaf maandag aan nog altijd te rekenen op een groei van 3 tot 5 procent.

De aangepaste EBITA komt uit op 2,15 miljard euro met een marge van 11,5 procent, zo verwacht de consensus. Dit was in 2023 1,92 miljard euro met een marge van 10,6 procent.

Philips mikt nog steeds op een aangepaste EBITA-marge van 11 tot 11,5 procent in 2024.

Onder de streep rest dan vermoedelijk een winst van 659 miljoen euro, denken analisten, tegen een verlies van 463 miljoen in 2023.

Philips sloot vrijdag 2,5 procent hoger op 19,75 euro.

Update: om verschil schikking en consent decree te verduidelijken