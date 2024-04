Deutsche Bank stevig onder druk na juridische tegenslag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Deutsche Bank daalden maandagochtend flink nadat de Duitse grootbank bekendmaakte dat het mogelijk tot 1,3 miljard euro moet betalen aan voormalige aandeelhouders van Postbank. Deutsche Bank meldde vrijdagavond laat dat een Duitse rechtbank mogelijk gedeeltelijk meegaat in de claims van voormalige Postbank-aandeelhouders, die vinden dat er een hogere prijs had moeten worden betaald in het overnamebod van 2010. Deutsche Bank gaf aan dat men het nog steeds sterk oneens is met de beoordeling, maar er wordt wel een voorziening geboekt in het tweede kwartaal die druk zal zetten op de winstgevendheid en kapitaalratio. Het volledige bedrag van alle claims, inclusief cumulatieve rente, wordt geschat op ongeveer 1,3 miljard euro, verwacht Deutsche Bank. De impact op de Common Equity Tier 1 kapitaalratio van de bank, een belangrijke maatstaf voor financiële sterkte, wordt geschat op 20 basispunten, resulterend in een ratio per 31 maart van 13,25 procent, aldus de bank. De Postbank-voorziening zal waarschijnlijk invloed hebben op de kapitaaluitkeringen van Deutsche Bank, zeiden analisten van Berenberg in een reactie. Het aandeel Deutsche Bank noteerde maandagochtend 5,6 procent lager in Frankfurt. Bron: ABM Financial News

